"Безудержные реформы завершились": нардеп рассказал о блокировании трибуны на заседании Рады

По информации парламентария, депутаты не смогли проголосовать за законопроект о переименовании населенных пунктов и блокировали трибуну

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Во время голосования за законопроект о переименовании 333 населенных пунктов 18 сентября депутаты блокировали трибуну Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

По информации политика, парламентарии проголосовали в целом за:

законопроект №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн. ("за" — 298 нардепов);

законопроект №11131 о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов ("за" — 287).

Вместе с тем, народные депутаты провалили голосование за законопроект №11188 о переименовании 333 населенных пунктов во исполнение закона о деколонизации. "За" проголосовали 208 народных депутатов.

"После провала голосования трибуна была заблокирована и на этом на сегодня безудержные реформы завершились", — добавил Ярослав Железняк.

Голосование за законопроект о переименовании Фото: Роман Лозинский

Во время блокирования трибуны депутаты требовали проведения согласительного совета и скандировали "Позор". Это видно из прямого эфира, который проводил член депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что депутаты идут на согласительный совет по этому вопросу.

Нардепы блокируют заседание ВРУ Фото: Скриншот видео

Напомним, что в Одессе по распоряжению ОГА планировали изменить названия 84 топонимов, среди которых — Думская площадь, улица Бабеля, Жванецкого, Бунина, Гагаринское плато и тому подобное. Кроме того, предлагают демонтировать памятник Пушкину. Однако мэр города Геннадий Труханов высказался против переименований.

Между тем в Ивано-Франковске улица Гвардейская теперь будет носить имя убитой Ирины Фарион. Протяженностью улица 200 метров, а расположены на ней жилые дома и детский сад.