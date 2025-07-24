"Вибрали нейтральні назви": на Одещині "прибрали" вулицю Шухевича та інших героїв України

У низці населених пунктів Одеської області перейменували вулиці, нещодавно названі на честь українських героїв.

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Зокрема, вулицям Дальницької громади, названим на честь героїв російсько-української війни та інших діячів, дали "нейтральні назви", пише "Думська".

Рішення щодо топонімів у восьми селах ухвалила сесія місцевої ради.

Йдеться про прибережну громаду, до складу якої, зокрема, входять курортні селища Дальник, Грибівка, Санжейка, Барабой, Богатирівка, Доброолександрівка, Мар'янівка, Новоградківка, Роксолани.

Зокрема, з карти зникне вулиця імені героя російсько-української війни Максима Бреславського. Її перейменували на вулицю Перемоги. А вулицю Романа Шухевича у селі Санжійка перейменували на вулицю Оксамитову. Також перейменовано вулиці Івана Липи, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного, Дмитра Мельника.

Перейменування вулиць на Одещині Фото: "Думська"

"На честь таких героїв нашої країни повинні бути центральні вулиці, а не закутки. Де по три будинки — ось і вся вулиця. Це скоріше насмішка. Ми провели слухання, у нас була сесія. Наша позиція така — після закінчення війни ми повернемося до цього питання і дамо імена героїв по-справжньому значущим вулицям. Ми ж не взяли імена Пушкіна або Лермонтова, а вибрали нейтральні назви", — заявив голова Дальницької громади Сергій Крутюк.

Журналісти підкреслили, що таке рішення вже викликало резонанс, попри те, що юридично воно бездоганне, адже громада має право змінювати будь-які топоніми на такі, що не суперечать закону.

Зазначимо, що зміна назв вулиць торкнулась і вулиці Єсеніна — в одному з населених пунктів Одещини її замінили на вулицю Вишнева.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада перейменувала 327 населених пунктів України.

У липні того ж року мер Одеси Геннадій Труханов висловився категорично проти перейменувань вулиць у місті.