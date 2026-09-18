В Польше разразился скандал из-за "уступки территорий": Туск раскритиковал Навроцкого за громкое заявление

В четверг, 17 сентября, между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском разгорелся спор в социальных сетях. Глава страны вызвал бурную реакцию своим заявлением о том, что Польша — это страна, которая "может уступить территорию".

Скандал разразился после того, как на официальной странице Навроцкого в сети X появился пост, посвящённый 87-й годовщине агрессии СССР против Польши. Об этом сообщило издание RMF24.

В публикации, в которой были процитированы слова президента из выступления, упоминаются драматические события 1939 года с акцентом на том, что Польша "может потерять территорию, но никогда не потеряет душу".

"Мы — народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу; мы можем уступить территорию, но никогда не уступим нашу родину", — говорится в посте Навроцкого.

Навроцкий заявил, что Польша может уступить часть территории Фото: Скрін

Премьер-министр Дональд Туск мгновенно отреагировал на этот пост. Он опубликовал ответ, в котором призвал Навроцкого немедленно удалить этот пост, а также заявил, что Польша не намерена отдавать "ни клочка" своей территории.

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"Господин президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не намерены отдавать ни клочка нашей территории", — подчеркнул Туск.

Спустя некоторое время спор между политиками возобновился. Навроцкий ответил Туску, объяснив свои спорные высказывания историческими событиями, о контексте которых шла речь во время выступления.

"Господин премьер-министр, историк, сегодня 17 сентября… Важная годовщина. Стоит знать: 87 лет назад мы потеряли территорию, но не потеряли родину", — ответил президент премьеру.

Он также добавил, что тому следует рассмотреть законопроект о снижении цен на топливо, вместо того чтобы участвовать в спорах в соцсетях.

В конфликт также вмешались другие политики. Вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что главнокомандующий Вооруженными силами должен говорить об обороне страны, а не о возможности уступить территорию.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда между Навроцким и Туском разгорелся спор. Ранее премьер-министр упрекал президента за молчание по поводу инцидента с избиением украинцев во Вроцлаве.

А в ноябре 2025 года Навроцкий и Туск поссорились в соцсетях из-за блокирования повышения в звании 136 сотрудников спецслужб.