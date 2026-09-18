У Польщі спалахнув скандал через "віддачу територій": Туск розкритикував Навроцького за гучну заяву

У четвер, 17 вересня, між президентом Польщі Каролем Навроцьким та прем'єр-міністром Дональдом Туском розгорілася суперечка у соцмережах. Глава країни викликав бурхливу реакцію своєю заявою про те, що Польща є країною, яка "може поступитися територією".

Скандал почався після того, як на офіційній сторінці Навроцького опублікували допис на своїй сторінці у мережі X, присвячений 87-й річниці агресії СРСР проти Польщі. Про це розповіло видання RMF24.

У дописі, в якому було процитовано слова президента із виступу, згадано про драматичні події 1939 року з наголошенням на тому, що Польща "може втратити територію, але ніколи не втратить душу".

"Ми — народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу; ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу батьківщину", — йдеться у дописі Навроцького.

Навроцький заговорив про те, що Польща може поступитися територією Фото: Скрін

Прем’єр-міністр Дональд Туск миттєво відреагував на цей допис. Він оприлюднив відповідь, у якій закликав Навроцького негайно видалити цей допис, а також заявив, що Польща не має наміру віддавати "ані клаптика" своєї території.

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"Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не маємо наміру віддавати ані клаптика нашої території", — наголосив Туск.

Через деякий час суперечка між політиками продовжилася. Навроцький повернувся з відповіддю Туску, у якій пояснив свої суперечливі слова історичними подіями, про контекст яких йшлося під час промови.

"Пане прем’єр-міністре, історику, сьогодні 17 вересня… Важлива річниця. Варто знати: 87 років тому ми втратили територію, але не втратили батьківщину", — відповів президент прем'єру.

Він також додав, щоб той розглянув законопроєкт про зниження цін на паливо замість того, щоб займатися суперечками у соцмережах.

До конфлікту також втрутилися інші політики. Віцсепрем’єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що головнокомандувач Збройних сил повинен говорити про оборону країни, а не про можливість віддати територію.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли між Навроцьким і Туском спалахнула суперечка. Раніше прем'єр-міністр дорікав президенту за мовчання довкола інциденту з побиттям українців у Вроцлаві.

А у листопаді 2025 року Навроцький і Туск посварилися у соцмережах через блокування підвищення у званні 136 працівників спецслужб.