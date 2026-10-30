У Варшаві спалахнули масові протести із силовиками: повідомляють про спробу держперевороту (відео)

Увечері 30 жовтня біля стін Конституційного трибуналу у Варшаві почали збиратися протестувальники та силовики. Будівлю оточили, спалахнули сутички, а президент Кароль Навроцький, який летів до Сенегалу, терміново повертається назад.

Поліція почала прибувати до Конституційного трибуналу після повідомлень про загрозу безпеці суддів. У той час на сайті Трибуналу з'явилися дані про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханського. Про це пише медіа RMF24.

Що відбувається біля Конституційного трибуналу у Варшаві

Варшавська поліція заявила про необхідність присутності силовиків біля будівлі через необхідність забезпечення порядку та безпеки. Повідомлення правоохоронцям про можливу загрозу надіслали генеральний прокурор і міністр юстиції Вальдемар Журек, а також суддя Анна Корвін-Пйотровська.

Правоохоронці прибули на територію, але всередину не заходили. Через деякий час у поліції повідомили, що було затримано щонайменше трьох осіб, які намагалися прорватися на територію Трибуналу, перестрибнувши через паркан. Також правоохоронці заявили, що протестувальники нібито кидали у них небезпечні предмети.

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Кадри протесту у Варшаві

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск, коментуючи події біля Конституційного трибуналу, заявив у мережі X, що "іншого шляху немає".

"Відновлення верховенства права — це наш обов’язок. Після багатьох років беззаконня за правління партії "Право і Справедливість" (PiS) це складний процес, який іноді буває болісним і вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", — сказав Туск.

У свою чергу генеральний прокурор Вальдемар Журек повідомив, що у п'ятницю, 30 жовтня, подав до Конституційного суду п’ять клопотань про зняття імунітету. Чотири з них стосуються Богдана Свєнчковського, а п’яте — Бартоша Соханського.

У Польщі заявляють про "спробу держперевороту"

Тим часом парламентарі партії "Право і Справедливість" (PiS) заявили про "державний переворот" і спробу захоплення установи.

Через деякий час в обліковому записі Конституційного трибуналу на платформі X зазначалося, що "вебсайт Конституційного трибуналу було незаконно захоплено", повідомило медіа RMF24.

"Богдан Свєнчковський залишається головою Конституційного трибуналу, а Бартош Соханський — віцеголовою. Пані Анна Корвін-Пйотровська не є суддею Конституційного трибуналу. Усі особи, які беруть участь у цих діях, вчиняють злочин державного перевороту", — йдеться у заяві відомства.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив про замах на конституційний порядок і закликав до опору.

Навроцький перервав закордонний візит

На тлі новин про загострення ситуації біля Конституційного трибуналу Кароль Навроцький повідомив у мережі X, що перериває свій візит до Сенегалу, де він мав зустрітися з представниками країни. Президентський літак розвернувся і попрямував назад у бік Польщі.

"У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся", — заявив Навроцький.

Тим часом у мережі повідомили, що до будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві нібито масово стягують поліцію.

Поліція прямує до стін Конституційного трибуналу у Варшаві

Що передувало

За даними польських ЗМІ, суперечка довкола судової системи в країні продовжується вже тривалий час. Туск після приходу до влади спробував змінити склад Конституційного трибуналу, заявляючи, що попередня влада перетворила його на політично залежний орган.

У цьому році Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, яких висунув парламент. Свєнчковський натомість відмовився дозволити суддям, обраним чинною парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, нещодавно Польща зупинила військову допомогу Україні після рішення Львівської облради про УПА.

Раніше у Польщі спалахнув скандал, коли Туск розкритикував Навроцького за гучну заяву про "віддачу територій".