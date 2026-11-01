У Швейцарії спалахнули масові протести: Цюрих охопили заворушення на вулицях (фото)

Увечері 31 жовтня у Швейцарії почалися протести. Мітингувальники вийшли на вулиці великих міст Цюрих та Базель, де споруджували барикади і влаштували пожежі.

У суботніх протестах по країні загалом взяли участь кілька сотень людей. Про це повідомила телерадіокомпанія SRF.

У Цюриху в демонстрації взяли участь кілька сотень осіб. У Базелі близько 150 осіб пройшли центром міста, через що громадський транспорт у місті довелося тимчасово зупинити.

Пізно увечері у Цюриху в районі Лангштрассе та Гельветіаплац відбулися заворушення. Учасники несанкціонованої демонстрації спорудили барикади з контейнерів для сміття, електросамокатів та інших предметів і підпалили їх, інформують місцеві медіа.

Учасники заворушень у Цюриху підпалили барикади Фото: Скрін

Міська поліція Цюриха заявила через деякий час, що агресивний натовп атакував правоохоронців феєрверками, камінням та пляшками. Правоохоронці у відповідь застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.

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Окрім того, на вулицях відбулися сутички з поліцією. Внаслідок дій мітингувальників було пошкоджено шибки та інше майно, а на одній із вулиць невідомі підпалили автомобіль. Незадовго до опівночі також стався напад на патрульний автомобіль у Цюриху, який прибув на виклик про медичну надзвичайну ситуацію.

За інформацією медіа, до участі у мітингу в Цюриху закликали ультраліві угруповання.

Нагадаємо, 31 жовтня видання Bild повідомляло, що тисячі людей зібралися на мирні акції протесту в різних містах Німеччини. Поліції довелося розганяти демонстрантів.

Також 30 жовтня масові протести спалахнули у Варшаві: польські ЗМІ повідомили про можливу спробу держперевороту в країні.