"Наши спортсмены в Москву не поедут": Украина будет бойкотировать ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в РФ

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) назначил Москву местом проведения чемпионата мира среди взрослых в 2030 году. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный уже заявил, что украинских спортсменов на этом чемпионате не будет.

Бидный назвал решение федерации "тревожным и недопустимым сигналом", отметив, что Чемпионат мира-2030 станет первым соревнованием такого уровня по олимпийскому виду спорта, которое международная федерация доверила России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Турнир также будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене, пишет "Суспильне".

"Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна уважающая себя страна не отправит туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы будем оспаривать в МОК и Международной федерации тяжелой атлетики", — сказал министр.

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Бидный отметил, что решение IWF выходит за рамки рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, Украина уже обжалует решение МОК о снятии санкций.

"Решение Международной федерации тяжелой атлетики пошло ещё дальше и выходит за рамки этих рекомендаций. Это свидетельствует о том, что влияние россиян в некоторых международных федерациях чрезвычайно велико. Кульминацией этого стало решение провести чемпионат мира 2030 года в Москве, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду в Брисбене 2032 года", — сказал министр.

По словам Матвея Бедного, общая позиция Украины заключается в том, чтобы продолжать участвовать в международных соревнованиях, при этом он назвал проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике в Москве "чрезвычайной ситуацией".

"Наша общая позиция — участвовать в соревнованиях и не оставлять площадку для россиян. Но это чрезвычайное решение, и, конечно же, наши спортсмены в Москву не поедут", — подчеркнул министр.

В то же время Бидный отметил, что к 2030 году ситуация может измениться, и выразил сомнение в том, сможет ли Россия вообще принять эти соревнования.

Напомним, что Фокус сообщал о скандале с Международной федерацией тяжелой атлетики.

Кроме того, Украина намерена ослабить влияние России в Международной шахматной федерации, которую Москва использует в качестве политической площадки.