"Наші спортсмени в Москву не поїдуть": Україна бойкотуватиме ЧС-2030 з важкої атлетики в РФ

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) призначив Москву господаркою чемпіонату світу серед дорослих у 2030 році. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вже заявив, що українських атлетів на цьому чемпіонаті не буде.

Бідний назвав рішення федерації "тривожним і неприпустимим сигналом", зазначивши, что Чемпіонат світу-2030 стане першим змаганням такого рівня з олімпійського виду спорту, яке міжнародна федерація довірила Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Турнір також матиме кваліфікаційне значення для Олімпійських ігор 2032 року в австралійському Брисбені, пише "Суспільне".

"Це рішення має переважно символічне значення для росіян, але в таких умовах жодна країна, яка себе поважає, не відправлятиме туди свою команду. Це тривожний і неприпустимий сигнал, який ми будемо оскаржувати в МОК та Міжнародній федерації важкої атлетики", — сказав міністр.

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Бідний зазначив, що рішення IWF виходить за межі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, Україна вже оскаржує рішення МОК про зняття санкцій.

"Рішення Міжнародної федерації важкої атлетики пішло ще далі й виходить за рамки цих рекомендацій. Це говорить про те, що вплив росіян у деяких міжнародних федераціях надзвичайно сильний. Квінтесенцією цього стало рішення провести чемпіонат світу 2030 року в Москві, де будуть розігруватися ліцензії на Олімпіаду в Брисбені 2032 року", - сказав міністр.

За словами Матвія Бідного, загальна позиція України полягає в тому, щоб продовжувати брати участь у міжнародних змаганнях, водночас проведення чемпіонату світу з важкої атлетики в Москві він назвав "екстраординарною ситуацією".

"Наша загальна позиція — брати участь у змаганнях і не лишати майданчик для росіян. Але це екстраординарне рішення, і, звісно, що наші спортсмени в Москву не поїдуть", — наголосив міністр.

Водночас Бідний зауважив, що до 2030 року ситуація може змінитися, і поставив під сумнів, чи зможе Росія взагалі прийняти ці змагання.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про скандал із Міжнародною федерацією важкої атлетики.

Також Україна має намір послабити російський вплив у Міжнародній шаховій федерації, яку Москва використовує як політичний майданчик.