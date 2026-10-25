Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться в Москві: що відомо

Міжнародна федерація важкої атлетики вирішила, що чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Москві. Навесні російським спортсменам уже дозволили брати участь у змаганнях під егідою цієї організації з використанням національної символіки.

Чемпіонат світу з важкої атлетики-2030 відбудеться в російській столиці. Таке рішення ухвалила виконавча рада федерації (IWF).

Змагання 2030 року стануть першим кваліфікаційним відбором на Олімпійські ігри 2032 року.

Водночас чемпіонат світу серед молоді 2028 року відбудеться в Приштині (Косово), чемпіонат світу серед юніорів 2028 року відбудеться в Каракасі (Венесуела), а чемпіонат світу 2029 року серед дорослих проведуть в Ахмадабаді (Індія).

Зазначається, що генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес висловив задоволення отриманим результатом, зазначивши, що три країни, які подали заявки, вперше прийматимуть у себе подібні змагання.

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Варто зазначити, що у 2022 році, після повномасштабного вторгнення в Україну, російських важкоатлетів відсторонили від змагань, проте вже наступного року вони змогли повернутися на помост у нейтральному статусі. На початку 2026 року обмеження зняли з юніорів, а в травні Міжнародна федерація важкої атлетики офіційно дозволила спортсменам із Росії брати участь у змаганнях.

На момент публікації матеріалу Федерація важкої атлетики України не коментувала інформацію про проведення чемпіонату світу в Москві.

Нагадаємо, що російський футбольний союз веде переговори з Федерацією футболу США щодо можливого проведення товариського матчу між національними збірними цих країн.

Також Фокус повідомляв, що Україна має намір послабити російський вплив у Міжнародній шаховій федерації, яку Москва використовує як політичний майданчик.