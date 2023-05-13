"Нейтральні спортсмени": IWF допустить росіян та білорусів до змагань

У Міжнародній федерації важкої атлетики заявили, що, як і раніше, солідарні з Україною. При цьому в організації вважають, що національність має впливати на можливість займатися спортом.

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Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення допустити громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь до змагань у нейтральному статусі. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У пресрелізі IWF зазначено, що рішення про допуск росіян та білорусів до змагань ґрунтується на рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету, що радять.

У МОК вважають, що спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні дотримуватися суворого нейтралітету під час міжнародних змагань.

В IWF заявили, що подібне рішення є "найкращим можливим балансом" між солідарністю організації з Україною та можливістю займатися спортом для "нейтральних спортсменів" будь-якої національності.

"З самого початку цієї глибокої кризи, яка серйозно вплинула на ведення міжнародного спорту, IWF неухильно дотримувалася рекомендацій, виданих Міжнародним олімпійським комітетом", — уклали в організації.

Нагадаємо, що 5 квітня борців із Росії та Білорусі допустили до участі у міжнародних турнірах за дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Російським борцям у віковій категорії 15-17 років дозволили виступати без перевірки щодо зв'язку з військовими організаціями.

При цьому глава Міністерства внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила 10 квітня, що Німеччина відмовить у візах атлетам з Росії та Білорусі у разі їхнього допуску на міжнародні змагання, попри рекомендації МОК.

Раніше, 31 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі у турнірах, у яких змагатимуться атлети з Росії чи Білорусі.