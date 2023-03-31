Українські атлети бойкотуватимуть турніри, де братимуть участь росіяни та білоруси, — Кабмін

За словами міністра Кабміну Олега Немчинова, українським спортсменам варто задуматися про бойкот змагань не в рамках питання кар'єри, а в контексті збереження свого життя.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі у турнірах, в яких змагатимуться атлети з Росії чи Білорусі. Про це повідомив "Суспільному" міністр Кабміну України Олег Немчинов.

"На засіданні Уряду прийнято протокольне рішення на пропозицію Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024) лише там, де немає росіян. Відповідно, участь поза цими критеріями може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національного", — заявив Нємчинов.

За словами міністра, таке рішення стало відповіддю українського уряду на нові правила МОК, що допускають до участі у змаганнях атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі для індивідуальних змагань, не в командних змаганнях.

За словами Нємчинова, спортсменам варто задуматися про бойкот змагань не в контексті питання кар'єри, а в контексті збереження свого життя.

"Що робити спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю… Вчора був на черговому похорованні свого гарного знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці. Він загинув на Харківському напрямку. У нього залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах", — розповів міністр.

Немчинов закликав колег-спортсменів задуматися, що страх занапастити кар'єру через неможливість взяти участь у змаганнях через заходи МОК не такий важливий, як збереження власного життя та життя їхніх дітей.

Нагадаємо, 28 березня відбулось засідання МОК, на якому комітет остаточно не визначився з допуском атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади, але дав рекомендації федераціям за певних умов надати їм допуск.

Раніше, 26 березня організатори спортивних змагань у Китаї завадили українським фехтувальникам влаштувати акцію протесту проти російських спортсменів на змаганнях у КНР.