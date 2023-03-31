Украинские атлеты будут бойкотировать турниры, где будут участвовать россияне и белорусы, — Кабмин

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, украинским спортсменам стоит задуматься о бойкоте соревнований не в рамках вопроса карьеры, а в контексте сохранения своей жизни.

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Кабинет министров Украины принял решение, что украинские спортсмены не будут принимать участие в турнирах, в которых будут соревноваться атлеты из России или Беларуси. Об этом сообщил "Суспільному" министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

"На заседании Правительства принято протокольное решение по предложению Министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024) только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального" , — заявил Немчинов.

По словам министра, такое решение стало ответом украинского правительства на новые правила МОК, допускающие к участию в соревнованиях атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе для индивидуальных состязаний, не в командных соревнованиях.

По словам Немчинова, спортсменам стоит задуматься о бойкоте соревнований не в контексте вопроса карьеры, а в контексте сохранения своей жизни.

"Что делать спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю… Вчера был на очередных похоронах своего хорошего знакомого, отдавшего более 20 лет легкой атлетике. Он погиб на Харьковском направлении. У него осталось трое детей. Он добровольно пошел на войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть он был в боевых подразделениях", — рассказал министр.

Немчинов призвал коллег-спортсменов задуматься, что страх загубить карьеру из-за невозможности принять участие в соревнованиях из-за мероприятий МОК не так важен, как сохранение собственной жизни и жизни их детей.

Напомним, 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет окончательно не определился с допуском атлетов из России и Беларуси в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях предоставить им допуск.

Ранее, 26 марта организаторы спортивных соревнований в Китае помешали украинским фехтовальщицам устроить акцию протеста против российских спортсменов на соревнованиях в КНР.