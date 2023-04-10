У ФРН відмовлять у візах атлетам з РФ, якщо МОК допустить їх до змагань

Уряд Німеччини не погодиться з Міжнародним олімпійським комітетом, якщо організація схвалить участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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Німеччина пообіцяла відмовити у візах атлетам з РФ та Білорусі у разі їхнього допуску на міжнародні змагання. Про це 10 квітня заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, повідомляє канал N-TV.

Міжнародний олімпійський комітет вона у такому разі не підтримає. Німеччина не надасть відповідних дозволів на в'їзд.

"Ми завжди будемо діяти з чіткою позицією", — заявила вона.

Фезер наголосила, що держави, на території яких відбуваються великі спортивні події, повинні контролювати ймовірність участі росіян у змаганнях. З її слів, відкриття міжнародних турнірів для представників РФ було б "ляпасом українським спортсменам".

Керівниця відомства згадала й головного винуватця війни Росії проти України. Вона назвала очільника Кремля Володимира Путіна "палієм війни". З її слів, допуск росіян до міжнародних змагань принижує інші нації та руйнує моральні принципи цивілізованого світу.

"Це означало б зрадити всі цінності спорту", — додала німкеня.

У Польщі 30 березня назвали умову, за якої готові впустити до себе спортсменів із РФ та Білорусі. За словами міністра спорту Каміля Бортнічука, росіянам та білорусам доведеться підписати спеціальну декларацію, щоб їх допустили до змагань. Країна не запрошуватиме на змагання до себе білоруських та російських спортсменів, якщо вони не підпишуть відповідний документ про те, що засуджують війну, розпочату Росією проти нашої держави.

Анн Ідальго, мер Парижа, у вівторок, 7 лютого, заявила, що не бажає, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року. Вона категорично не підтримує дозволу російським громадянам брати участь у змаганнях з нейтральними або прапорами Олімпійських ігор. Так, вона змінила свою позицію з тієї, яка була понад місяць тому, коли політикиня стверджувала, що спортсменів не можна позбавляти можливості брати участь у змаганнях, незалежно від того, звідки вони.