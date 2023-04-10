В ФРГ откажут в визах атлетам из РФ, если МОК допустит их к соревнованиям

Правительство Германии не согласится с Международным олимпийским комитетом, если организация примет участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

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Германия пообещала отказать в визах атлетам из РФ и Белоруси в случае их допуска на международные соревнования. Об этом 10 апреля заявила глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает канал N-TV.

Международный олимпийский комитет она в таком случае не поддержит. Германия не предоставит соответствующие разрешения на въезд.

"Мы всегда будем действовать с четкой позицией", – заявила она.

Фезер подчеркнула, что государства, на территории которых происходят крупные спортивные события, должны контролировать вероятность участия россиян в соревнованиях. По ее словам, открытие международных турниров для представителей РФ было бы "пощечиной украинским спортсменам".

Руководитель ведомства упомянула и главного виновника войны России против Украины. Она назвала главу Кремля Владимира Путина "разжигателем войны". По ее словам, допуск россиян к международным состязаниям унижает другие нации и разрушает нравственные принципы цивилизованного мира.

"Это означало бы изменить всем ценностям спорта", — добавила немка.

В Польше 30 марта назвали условие, при котором готовы впустить к себе спортсменов из РФ и Белоруссии. По словам министра спорта Камиля Бортничука, россиянам и белорусам придется подписать специальную декларацию, чтобы их допустили к соревнованиям. Страна не будет приглашать на соревнования белорусских и российских спортсменов, если они не подпишут соответствующий документ о том, что осуждают войну, начатую Россией против нашего государства.

Анн Идальго, мэр Парижа, во вторник, 7 февраля, заявила, что не желает, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года. Она категорически не поддерживает разрешение российским гражданам участвовать в соревнованиях по нейтральным или флагам Олимпийских игр. Да, она изменила свою позицию с той, которая была более месяца назад, когда политика утверждала, что спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в соревнованиях, независимо от того, откуда они.