Польша готова впустить к себе спортсменов из РФ и Беларуси: названо условие

По словам министра спорта Камиля Бортничука, россиянам и белорусам придется подписать специальную декларацию, чтобы их допустили к состязаниям.

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что белорусских и российских спортсменов пустят на соревнования в страну только в том случае, если они публично заявят, что осуждают вторжение РФ в Украину. Об этом он сказал в интервью RMF24.

По словам Бортничука, по указанию премьер-министра Матеуша Моравецкого, он обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он сказал, что Польша не будет приглашать на соревнования к себе белорусских и российских спортсменов, если они не подпишут декларацию о том, что осуждают войну, начатую Россией в Украине.

"И это заявление по поводу осуждения войны говорит о том, что российский игрок выступает против военных преступлений, в совершении которых Международный уголовный суд в Гааге обвинил Владимира Путина. Если такой российский спортсмен подпишет такую ​​декларацию, я сердечно приглашу его в Польшу и в европейский спорт", — сказал Бортничук.

Также министр сказал, что Польша не будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Напомним, что 29 марта Международный олимпийский комитет выступил рекомендации, в которых разрешил Национальным комитетам и федерациям спорта пускать россиян и белорусов на соревнования, но при нескольких условиях. Среди спортсменов не должно быть военнослужащих армий РФ и Беларуси, а также им придется всегда выступать под нейтральным флагом.

В МОК отметили, что это касается лишь отдельных спортсменов. Командам из РФ и Беларуси все так же запрещено выступать.