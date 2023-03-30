Польща готова впустити до себе спортсменів із РФ та Білорусі: названо умову

За словами міністра спорту Каміля Бортнічука, росіянам та білорусам доведеться підписати спеціальну декларацію, щоб їх допустили до змагань.

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Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що білоруських та російських спортсменів пустять на змагання до країни лише у тому випадку, якщо вони публічно заявлять, що засуджують вторгнення РФ до України. Про це він сказав в інтерв'ю RMF24.

За словами Бортнічука, за вказівкою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького він звернувся до голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він сказав, що Польща не запрошуватиме на змагання до себе білоруських та російських спортсменів, якщо вони не підпишуть декларацію про те, що засуджують війну, започатковану Росією в Україні.

"І ця заява з приводу засудження війни говорить про те, що російський гравець виступає проти воєнних злочинів, у скоєнні яких Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватив Володимира Путіна. Якщо такий російський спортсмен підпише таку декларацію, я сердечно запрошу його до Польщі та європейський спорт", — сказав Бортнічук.

Також міністр сказав, що Польща не бойкотуватиме Олімпійські ігри в Парижі у 2024 році.

Нагадаємо, що 29 березня Міжнародний олімпійський комітет виступив рекомендації, в яких дозволив Національним комітетам і федераціям спорту пускати росіян і білорусів на змагання, але за кількох умов. Серед спортсменів не повинно бути військовослужбовців армій РФ та Білорусі, а також їм доведеться завжди виступати під нейтральним прапором.

У МОК зазначили, що це стосується лише окремих спортсменів. Командам з РФ і Білорусі так само заборонено виступати.