Борців із Росії та Білорусі допустили до міжнародних турнірів

Виконком Об'єднаної організації боротьби дав добро на участь спортсменам із країн-агресорів на участь у змаганнях "у нейтральному статусі".

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Борців із Росії та Білорусі допустили до участі у міжнародних турнірах за дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє офіційний сайт UWW.

"Загалом виконком одноголосно ухвалив рішення про допуск до змагань борців з Росії та Білорусі на умовах участі, встановлених МОК", — зазначено у заяві.

У UWW заявили про дозвіл борцям у віковій категорії 15-17 років з РФ та Білорусі виступати як нейтральним спортсменам на міжнародних турнірах без перевірки щодо зв'язку з військовими організаціями.

Також відомо, що виконавчий комітет організації запропонував МОК пом'якшити критерії, що дозволяють російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, особливо це стосується спортсменів, які працюють за контрактом з військовими організаціями.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року президент МОК Томас Бах звернувся до лідерів країн G20 з закликом відмовитися від практики усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через військову агресію РФ.

Наприкінці січня президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у 2024 році в Парижі, якщо МОК ухвалить рішення повернути на змагання спортсменів із Росії та Білорусі.