Борцов из России и Беларуси допустили к международным турнирам

Исполком Объединенного мира борьбы дал добро на участие спортсменам из стран-агрессоров участвовать в соревнованиях "в нейтральном статусе".

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Борцов из России и Беларуси допустили к участию в международных турнирах при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает официальный сайт UWW.

"В целом исполком единогласно принял решение о допуске к соревнованиям борцов из России и Беларуси на условиях участия, установленных МОК", — указано в заявлении.

В UWW заявили о разрешении борцам в возрастной категории 15-17 лет из РФ и Беларуси выступать в качестве нейтральных спортсменов на международных турнирах без проверки на предмет связи с военными организациями.

Также известно, что исполнительный комитет организации предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно это касается спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

Напомним, в ноябре 2022 года, президент МОК Томас Бах обратился к лидерам стран G20 с призывом отказаться от практики отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за военной агрессии РФ.

В конце января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина будет бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году в Париже, если МОК примет решение вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси.