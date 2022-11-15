Глава МОК выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований

Томас Бах считает, что олимпийский комитет должен занимать политически нейтральную позицию. Если международный спорт еще одним инструментом для достижения политических целей, то он развалится.

Related video

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к лидерам стран G20 с призывом отказаться от практики отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за военной агрессии РФ. По его словам, если спорт станет политическим инструментом он полностью развалится. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Обращаясь к главам государств и правительств глава олимпийского комитета сказал, что основной целью Олимпийских и Параолимпийских игр является "объединение всего мира в мирном соревновании без какой бы то ни было дискриминации". Вместе с тем следует признать, что война в Украине затронула олимпийское движение особым образом, считает Бах.

Также президент МОК напомнил делегатам саммита, что против российского правительства были применены беспрецедентные санкции за нарушение Олимпийской хартии. Но некоторые страны зашли дальше и стали решать, спортсмены каких стран будут или наоборот, не будут участвовать в соревнованиях.

"В отличие от слишком большого количества других войн и конфликтов в нашем мире, в отношении этой войны некоторые правительства начали решать, какие спортсмены будут допущены к участию в международных спортивных соревнованиях — а какие нет", — продолжил Бах, подчеркнув, что олимпийский спорт нуждается в участии спортсменов всех стран, и особенно тех, кто находится в состоянии войны.

По мнению главы МОК соревнования между спортсменами только между союзными странами не являются достоверным символом мира, поэтому миссия спорта в нынешнее время ясна — объединить мир — и не углублять разногласия. В связи с этим олимпийский комитет должен занимать политически нейтральную позицию.

"Я призываю вас, мировых лидеров, поддержать этот политический нейтралитет… Если спорт станет, таким образом, просто еще одним инструментом для достижения политических целей, международный спорт развалится", — подытожил Бах.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на фоне российского вторжения в Украину. Но во всемирном антидопинговом агентстве WADA призвали снять бойкот с российских спортсменов и допустить их к соревнованиям.