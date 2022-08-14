Глава WADA призвал вернуть атлетам из РФ и Беларуси право выступать на соревнованиях

По словам Ричарда Макларена, российские и белорусские спортсмены не начинали конфликт между странами и не несут ответственности за его продолжение. Поэтому запрет на участие в соревнованиях несправедлив.

После вооруженного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Однако теперь, как сообщает немецкий журнал Sportschau, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен призвал снять бойкот с российских спортсменов и допустить их к соревнованиям.

Макларен раскритиковал решение организаторов Чемпионатов Европы по летним видам спорта в Мюнхене исключить российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не были инициаторами этого конфликта и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать", — отметил Макларен, который прежде занимал достаточно жесткую позицию в отношении российских спортсменов.

Также глава WADA рассчитывает на то, что атлеты из РФ и Беларуси обратятся в Международный спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять свое право на участие в соревнованиях.

"Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (FINA) запретила принимать участие в соревнованиях трансгендерам, которые совершили переход после 12 лет. Решение было принято в связи с разгоревшимся скандалом с американской трансгендерной пловчихой Лией Томас, которая побила несколько национальных рекордов, перейдя в женскую команду.

Украинский боксер Иван Редкач сфотографировался с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Свое фото спортсмен сопроводил комментариями, в которых он разделяет спорт и политику, а всем недовольным предложил "не путать баню с вахтой".