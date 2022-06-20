FINA запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях по плаванию

Согласно новым правилам международной федерации плавания, к соревнованиям не будут допущены лица, которые совершили переход после 12 лет.

Международная федерация плавания (FINA) ужесточила стандарты по участию трансгендерных людей в своих соревнованиях. Согласно новым правилам, теперь до соревнований будут допускаться только те, кто совершил переход до начала полового созревания — не позднее 12 лет. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба федерации.

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Отмечается, что при FINA была создана рабочая группа, состоящая из трех команд специалистов, в которые вошли спортсмены, медики и специалисты по правовым вопросам. Группа выступила на внеочередном конгрессе FINA в Будапеште по вопросу гендерной интеграции в области международных соревнований по плаванию.

Проанализировав выводы этих групп, федерация разработала новую политику, которая будет применяться на всех мероприятиях FINA, а именно — до соревнований будут допущены те спортсмены, которые совершили переход до 12 лет. Такая же политика будет соблюдаться для ратификации мировых рекордов, где бы не проходили соревнования.

Комментируя данное решение, президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что федерация должна защищать права спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, особенно в женской категории.

[ + – ] Лия Томас, трансгендерный человек в женской команде по плаванию

С чем связано решение FINA?

Данное решение было принято в связи с разгоревшимся скандалом в первом дивизионе американской лиги NCAA. В начале года 22-летняя трансгендерная пловчиха Лия Томас, перейдя в женскую команду, побила несколько национальных рекордов, а на дистанции 450 метров кролем обошла серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Ее внешний вид, двухметровый рост и широкие плечи, а также ее результаты стали предметом обсуждений в спортивных кругах, которые быстро были подхвачены американскими СМИ.

[ + – ] 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс

Кроме того в скандал неожиданно был втянут и известный олимпиец Майкл Фелпс. Он отказался поддерживать Томас и признавать ее достижения. Он сказал, что в спорте все должны соревноваться в равных условиях, чем вызвал на себя волну негатива со стороны борцов за права меньшинств.

Ранее сообщалось, что трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки американского глянцевого журнала Esquire и дал откровенное интервью. Транс-мужчина признался, что трансформация сделала его объектом невыразимой ненависти, но также принесла ему невообразимую радость.