Актер-трансгендер Эллиот Пейдж появился с голым торсом на обложке глянца

В интервью бывшая Эллен Пейдж, звезда "Джуно" и Beyond: Two Souls рассказала, что ее трансформация сделала ее "объектом ненависти", но принесла радость

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Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки американского глянцевого журнала Esquire и дал откровенное интервью. Фото появились на его странице в Instagram.

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Во время фотосессии актер примерил несколько подчеркнуто маскулинных образов, которые стали классическими, благодаря культовым фильмам: в майках, костюмах и расстегнутой рубашке, которая открыла его шрамы на груди.

Пожалуй, самый известный транс-мужчина на планете признался, что трансформация сделала его объектом невыразимой ненависти, но также принесла ему невообразимую радость.

[ + – ] Актер-трансгендер Эллиот Пейдж

"Я знаю, что выгляжу не так, как другие, но для себя я только начинаю выглядеть так как я себя чувствую. Это неописуемо. Это величайшая радость — просто возможность чувствовать себя настоящим, буквально, просто быть. Не чувствовать этого постоянного ощущения бегства от своего тела, этого нескончаемого ощущения беспокойства, нервозности и желания выйти наружу", — рассказал актер о своих ощущениях.

Эллиот признался, что его травили в школе, так что ему до сих пор приходится переживать последствия детских травм. Но большую поддержку ему оказал его друг детства по имени Марк. Во время карантина они записывали музыку и много общались. Свою признательность Пейдж демонстрирует в буквальном смысле на себе – инициалы Марка вытатуированы у него под правой ключицей.

"Реакция на мой переход? Я не ожидал, что он будет такой мощной. Я ожидал именно такого: любви и поддержки со стороны многих людей и ненависти, жестокости и язвительности со стороны многих других. Я совершил каминг-аут в 2014 году, но все по-другому. Трансфобия — это так экстремально. Ненависть и жестокость постоянны", — актер рассказал, что как-то столкнулся с агрессивным мужчиной, когда просто вышел из отеля, так что ему пришлось спасаться бегством.

Но, сменив пол, Эллиот понял, насколько непросто быть мужчиной.

"Я действительно сочувствую цис-мужчинам в отношении ограничений, репрессий и подавления, которые проистекают из ожиданий вашего пола. Когда я совершил трансформацию, я разместил селфи с благодарственной запиской, просто чтобы показать, как много значат для меня вся любовь и поддержка. Но какой-то парень написал: "О, да, как будто парень когда-нибудь напишет что-то подобное". Мне стало жаль этого парня. Мне жаль, что он вырос в обществе, которое приравнивает мужественность к бесчувственности", — рассказал Пейдж.

[ + – ] Актер-трансгендер Эллиот Пейдж

Актер рассказал, что у него девять татуировок – и все они посвящены его близким, которые ему дороги и поддерживали его.

Сейчас он занят в съемках сериала "Академия Амбрелла" и наслаждается жизнью в новой ипостаси. Эллиот расстался с актрисой Эммой Портнер, с которой встречался долгое время, так что свое время он тратит на прогулки с собакой, эксперименты в кулинарии и простое наслаждение собой и своей жизнью.

"Для меня эйфория — это просто пробуждение, приготовление кофе и чтение хорошей книги в саду. Я знаю, это может показаться странным, но я не могу не подчеркнуть степень дискомфорта и борьбы, которые я испытывал ранее и которые мешали даже этим простым ритуалам", — резюмирует актер.

[ + – ] Актер-трансгендер Эллиот Пейдж

Напомним, в декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом. И уже на следующий год, в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

Пейдж прославилась еще в женской ипостаси, благодаря фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла" и игре Beyond: Two Souls.