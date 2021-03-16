Актер-трансгендер Эллиот Пейдж удалил грудь и появился на обложке Time

После удавления молочных желёз, по его словам, он почувствовал себя комфортно в своём теле.

Звезда фильмов "Люди Икс", "Академия Амбрелла", "Джунно" и "Начало" Эллиот Пейдж предстал в обновленном образе на обложке журнала Time,а также рассказал о своей трансформации.

В прошлом Эллен Пейдж, совершившая трансгендерный камин-аут как мужчина, появилась на фото без груди. Он удалил молочные железы, чтобы окончательно распрощаться с "женским" прошлым.

Актер рассказал изданию, что после операции наконец начал чувствовать себя комфортно, и подчеркнул, что через это должны пройти все трансгендерные люди.

Фото: Time

Вспоминая детство, Эллиот отметил, что впервые испытал настоящую эйфорию в 9 лет, когда родители разрешили ему (тогда еще ей) подстричься коротко.

"Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком", – говорит он. Однако радость была недолгой, поскольку Эллен позвали на съемки, где она должна была ходить в парике, а затем снова вынуждено отрастила волосы, чтобы соответствовать определенному типажу.

декабря прошлого года Эллен Пейдж заявила, что она трансгендер, и сразу же сменила имя на Эллиот у себя в Twitter. Он также призвал употреблять в отношении себя местоимения "он/они". После камин-аута он стал самым популярным трансгендером в мире, а в соцсети только за сутки количество его подписчиков выросло более чем на 400 тысяч.

Напомним, в январе этого года Пейдж подал на развод с 26-летней женой, учительницей и танцовщицей Эммой Портнер, с которой прожил в браке три года. Выяснилось, что пара не живет вместе с лета 2020 года.

Мировая известность Эллен Пейдж пришла после роли в фильме "Джуно" 2007 года выпуска, за которую ее номинировали на "Оскар".