Актер-трансгендер Эллиот Пейдж подал на развод с женой через три года после свадьбы

Пара узаконила отношения еще в 2018 году, но порознь проживает еще с лета 2020-го.

33-летний голливудский актер Эллиот Пейдж, известный ранее как Эллен Пейдж, разводится с 26-летней женой, учительницей и танцовщицей Эммой Портнер, сообщает издание Just Jared.

Эллиот подал заявление о расторжении брака в Верховный суд Манхэттена 26 января.

Выяснилось, что пара не живет вместе с лета 2020 года. И вот теперь появилось официальное заявление изданию Daily Mail по этому поводу.

"После долгих раздумий и тщательного рассмотрения мы приняли трудное решение о разводе после нашего расставания прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями", – сообщил актер.

Пейдж и Портер узаконили свои отношения в январе 2018 года. Тогда знаменитость выложила в соцсеть свадебное фото, на котором были запечатлены две руки. На безымянных пальцах красовались обручальные кольца. Подпись к снимку (Can’t believe I get to call this extraordinary woman my wife) гласила, что Пейдж сочеталась браком со своей девушкой. В тот же день Эмма поделилась аналогичным снимком.

За четыре года до этого, в феврале 2014-го, на ЛГБТ-фестивале Пейдж призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце 2020-го актриса сообщила еще больше подробностей о своей личной жизни. Пейдж совершила каминг-аут как трансгендер. Она призвала использовать по отношению к ней местоимение "он", а также выбрала мужское имя Эллиот Пейдж.

Эллиот удалил все снимки с бывшей женой со своей страницы в соцсети, а Эмма и вовсе ушла из соцсетей.

Напомним, известность Эллен Пейдж принесла роль в фильме "Джуно" 2007 года выпуска, за которую ее номинировали на "Оскар". Также Пейдж снималась в фильмах франшизы "Люди Икс", а сейчас играет в сериале "Академия Амбрелла".