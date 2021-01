Актор-трансгендер Елліот Пейдж подав на розлучення з дружиною через три роки після весілля

Пара узаконила відносини ще у 2018 році, але порізно проживає ще з літа 2020-го.

33-річний голлівудський актор Елліот Пейдж, відомий раніше як Еллен Пейдж, розлучається з 26-річною дружиною, учителькою і танцівницею Еммою Портнер, повідомляє видання Just Jared.

Елліот подав заяву про розірвання шлюбу до Верховного суду Манхеттена 26 січня.

З'ясувалося, що пара не живе разом з літа 2020 року. І ось тепер з'явилася офіційна заява видання Daily Mail з цього приводу.

"Після довгих роздумів і ретельного розгляду ми прийняли важке рішення про розлучення після нашого розставання минулого літа. Ми дуже поважаємо одне одного і залишаємося близькими друзями", — повідомив актор.

Пейдж і Портер узаконили свої відносини в січні 2018 року. Тоді знаменитість виклала в соцмережу весільне фото, на якому були зображені дві руки. На безіменних пальцях красувалися обручки. Підпис до фотографії (Can not believe I get to call this extraordinary woman my wife) свідчила, що Пейдж одружилася зі своєю дівчиною. У той же день Емма поділилася аналогічним знімком.

За чотири роки до цього, у лютому 2014-го, на ЛГБТ-фестивалі Пейдж зізналася в нетрадиційній сексуальній орієнтації. У кінці 2020-го акторка повідомила ще більше подробиць про своє особисте життя. Пейдж зробила камінг-аут як трансгендер. Вона закликала використовувати по відношенню до неї займенник "він", а також вибрала чоловіче ім'я Елліот Пейдж.

Елліот видалив усі знімки з колишньою дружиною зі своєї сторінки в соцмережі, а Емма і зовсім пішла із соцмереж.

Нагадаємо: популярність Еллен Пейдж принесла роль у фільмі "Джуно" 2007 року випуску, за яку її номінували на "Оскар". Також Пейдж знімалася у фільмах франшизи "Люди Ікс", а наразі грає в серіалі "Академія Амбрелла".