Трансгендерний актор Елліот Пейдж з'явився з голим торсом на обкладинці глянцю

В інтерв'ю колишня Еллен Пейдж, зірка "Джуно" та Beyond: Two Souls, розповіла, що її трансформація зробила її "об'єктом ненависті", але принесла радість.

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Трансгендерний актор Елліот Пейдж знявся для обкладинки американського глянсового журналу Esquire і дав відверте інтерв'ю. Фото з'явилися на його сторінці в Instagram.

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Під час фотосесії актор приміряв кілька підкреслено маскулінних образів, які стали класичними завдяки культовим фільмам: у майках, костюмах і розстебнутій сорочці, яка відкрила його шрами на грудях.

Мабуть, найвідоміший трансчоловік на планеті зізнався, що трансформація зробила його об'єктом невимовної ненависті, але також принесла йому неймовірну радість.

[ + – ] Трансгендерний актор Елліот Пейдж

"Я знаю, що маю не такий вигляд, як інші, але для себе я тільки починаю набувати такого вигляду, як я почуваюся. Це невимовно. Це найбільша радість — просто можливість почуватися справжнім, буквально просто бути. Не відчувати цього постійного відчуття втечі від свого тіла, цього нескінченного відчуття занепокоєння, нервозності та бажання вийти назовні", — розповів актор про свої відчуття.

Еліот зізнався, що його цькували в школі, тому йому досі доводиться переживати наслідки дитячих травм. Але велику підтримку йому надав друг дитинства на ім'я Марк. Під час карантину вони записували музику та багато спілкувалися. Свою вдячність Пейдж демонструє буквально на собі — ініціали Марка витатуйовані в нього під правою ключицею.

"Реакція на мій перехід? Я не очікував, що він буде такий потужний. Я очікував саме такого: любові та підтримки з боку багатьох людей і ненависті, жорстокості й уїдливості з боку багатьох інших. Я здійснив камінґ-аут у 2014 році, але все по-іншому. Трансфобія — це так екстремально. Ненависть і жорстокість є постійними", — актор розповів, що якось зіткнувся з агресивним чоловіком, коли просто вийшов із готелю, тож йому довелося рятуватися втечею.

Але, змінивши стать, Елліот зрозумів, наскільки непросто бути чоловіком.

"Я дійсно співчуваю цис-чоловікам щодо обмежень, репресій і придушення, які випливають із очікувань щодо вашої статі. Коли я здійснив трансформацію, я розмістив селфі з дописом подяки, просто щоб показати, як багато означають для мене вся любов і підтримка. Але якийсь хлопець написав: "О, так, ніби хлопець коли-небудь написав би щось подібне". Мені стало шкода цього хлопця. Мені шкода, що він виріс у суспільстві, яке прирівнює мужність до байдужості", — розповів Пейдж.

[ + – ] Трансгендерний актор Елліот Пейдж

Актор розповів, що має дев'ять татуювань — і всі вони присвячені його близьким, які йому дорогі та підтримували його.

Зараз він зайнятий у зйомках серіалу "Академія Амбрелла" та насолоджується життям у новій іпостасі. Елліот розлучився з акторкою Еммою Портнер, із якою зустрічався довгий час, так що свій час він витрачає на прогулянки із собакою, експерименти в кулінарії та просту насолоду собою та своїм життям.

"Для мене ейфорія — це просто пробудження, приготування кави та читання гарної книги в саду. Я знаю, це може здатися дивним, але я не можу не підкреслити ступінь дискомфорту та боротьби, які я відчував раніше і які заважали навіть цим простим ритуалам", — резюмує актор.

[ + – ] Трансгендерний актор Елліот Пейдж

Нагадаємо, у грудні 2020 року акторка Еллен Пейдж зробила камінг-аут, попросивши називати її Елліотом. І вже наступного року в інтерв'ю Times актор повідомив, що відчував себе чоловіком із дитинства.

Пейдж прославилася ще в жіночій іпостасі завдяки фільмам "Джуно", "Початок", "Люди Ікс", серіалу "Академія Амбрелла" та грі Beyond: Two Souls.