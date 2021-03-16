Актор-трансгендер Елліот Пейдж видалив груди і з'явився на обкладинці Time

Після видалення молочних залоз, за його словами, він відчув себе комфортно в своєму тілі.

Зірка фільмів "Люди Ікс", "Академія Амбрелла", "Джуно" та "Початок" Елліот Пейдж постав в оновленому образі на обкладинці журналу Time, а також розповів про свою трансформацію.

У минулому Еллен Пейдж, яка здійснила трансгендерний камін-аут як чоловік, з'явилася на фото без грудей. Він видалив молочні залози, щоб остаточно розпрощатися із "жіночим" минулим.

Актор розповів виданню, що після операції нарешті почав почуватися комфортно, і підкреслив, що через це повинні пройти всі трансгендерні люди.

Фото: trump1

Згадуючи дитинство, Елліот зазначив, що вперше випробував справжню ейфорію в 9 років, коли батьки дозволили йому (тоді ще їй) підстригтися коротко.

"Я відчував себе хлопчиком і хотів бути хлопчиком", — говорить він. Однак радість була недовгою, оскільки Еллен покликали на зйомки, де вона повинна була ходити в перуці, а потім знову вимушено відростила волосся, щоб відповідати певному типажу.

З грудня минулого року Еллен Пейдж заявила, що вона трансгендер, і відразу ж змінила ім'я на Елліот у себе в Twitter. Він також закликав вживати щодо себе займенники "він/вони". Після камін-ауту він став найпопулярнішим трансгендером у світі, а в соцмережі тільки за добу кількість його підписників зросла більш ніж на 400 тисяч.

Нагадаємо, у січні цього року Пейдж подав на розлучення з 26-річною дружиною, вчителькою та танцівницею Еммою Портер, з якою прожив у шлюбі три роки. З'ясувалося, що пара не живе разом із літа 2020 року.

Світова популярність Еллен Пейдж прийшла після ролі у фільмі "Джуно" 2007 року випуску, за яку її номінували на "Оскар".