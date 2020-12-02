Звезда фильмов "Начало" и "Академия Амбрелла" Эллен Пейдж сменила пол и имя – теперь она Эллиот

Пейдж признался, что боится интернет-травли, и обратил внимание своих фанов на преследование трансгендеров.

Канадская актриса Эллен Пейдж, сыгравшая Ариадну в фильме Кристофера Нолана "Начало" и Ваню ("Белую скрипку") Харгривз в сериале "Академия Амбрелла", объявила о смене пола.

"Привет друзья, хочу поделиться с вами, что я транс. Прошу обращаться ко мне на "он", зовут меня Эллиот", – написала Эллен Пейдж у себя в Twitter во вторник, 1 декабря. Актриса поблагодарила всех, кто еоддерживал "на этом долгом пути" к каминг-ауту, когда она наконец может выразить себя тем, кем она есть на самом деле: "Это замечательно – наконец-то полюбить того, кем я действительно являюсь".

"Я также прошу о терпении. Несмотря на то, что я чувствую себя глубоко счастливым прямо сейчас, я осознаю, как много у меня привилегий, и мне, ко всему, страшно", – сообщил Пейдж.

Также Пейдж признался, что боится интернет-травли, и обратил внимание на преследование трансгендеров. По приведенной артистом статистике, за прошедший год из-за своих взглядов погибло не менее 40 трансгендерных людей. Эллиот пообещал, что будет поддерживать всех, кто сталкивается с насилием в аналогичной ситуации: "Сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему".

[ + – ] Источник: Twitter / @elliotpage

В январе 2018 года Пейдж заключила брак со своей подругой, танцовщицей Эммой Портнер, опубликовав в "Инстаграме" фотографию с обручальными кольцами и написав: "Не могу поверить, что теперь я могу называть эту необыкновенную женщину своей женой". Впервые Эллен и Эмма появились на публике летом 2017 года, посетив ресторан Café Gratitude в Лос-Анджелесе. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала еще в феврале 2014 года. Известно, что канадская актриса также состояла в отношениях с художницей и серфером Самантой Томас.

Напомним, известность Эллен Пейдж принесла роль в фильме "Джуно" 2007 года выпуска, за которую ее номинировали на "Оскар". Также Пейдж снималась в фильмах франшизы "Люди Икс", а сейчас играет в сериале "Академия Амбрелла".