FINA заборонила трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях sз плавання

Згідно з новими правилами міжнародної федерації плавання, до змагань не буде допущено осіб, які здійснили перехід після 12 років.

Міжнародна федерація плавання (FINA) посилила стандарти щодо участі трансгендерних людей у своїх змаганнях. Згідно з новими правилами, тепер до змагань допускатимуться лише ті, хто здійснив перехід до початку статевого дозрівання — не пізніше 12 років. Про це 19 червня повідомила пресслужба федерації.

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Зазначається, що у FINA була створена робоча група, яка складалася з трьох команд фахівців, до яких увійшли спортсмени, медики та фахівці з правових питань. Група виступила на позачерговому конгресі FINA в Будапешті з питань гендерної інтеграції в галузі міжнародних змагань із плавання.

Проаналізувавши висновки цих груп, федерація розробила нову політику, яка застосовуватиметься на всіх заходах FINA, а саме до змагань будуть допущені ті спортсмени, які здійснили перехід до 12 років. Такої ж політики дотримуватиметься для ратифікації світових рекордів, де б не проходили змагання.

Коментуючи це рішення, президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявив, що федерація має захищати права спортсменів, які беруть участь у змаганнях, особливо в жіночій категорії.

[ + – ] Лія Томас, трансгендерна людина в жіночій команді з плавання

Із чим пов'язане рішення FINA?

Це рішення було ухвалене у зв'язку зі скандалом, що розгорівся в першому дивізіоні американської ліги NCAA. На початку року 22-річна трансгендерна плавчиня Лія Томас, перейшовши в жіночу команду, побила кілька національних рекордів, а на дистанції 450 метрів кролем обійшла срібних медалісток літніх Олімпійських ігор у Токіо Ему Веянт і Еріку Салліван. Її зовнішній вигляд, двометровий зріст і широкі плечі, а також її результати стали предметом обговорень у спортивних колах, які швидко підхопили американські ЗМІ.

[ + – ] 23-разовий олімпійський чемпіон із плавання Майкл Фелпс

Крім того, у скандал несподівано був втягнутий і відомий олімпієць Майкл Фелпс. Він відмовився підтримувати Томас і визнавати її досягнення. Він сказав, що в спорті всі мають змагатися на рівних умовах, чим накликав на себе хвилю негативу з боку борців за права меншин.

Раніше повідомлялося, що трансгендерний актор Елліот Пейдж знявся для обкладинки американського глянцевого журналу Esquire і дав відверте інтерв'ю. Трансчоловік зізнався, що трансформація зробила його об'єктом невимовної ненависті, але також принесла йому неймовірну радість.