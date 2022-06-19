"Спорт вне политики": украинский боксер Редкач разозлил сеть снимком с россиянином

Иван Редкач сфотографировался с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, а всем недовольным предложил "не путать баню с вахтой".

Украинский боксер, выступающий в полусреднем весе, Иван Редкач опубликовал в Twitter снимок с российским коллегой чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Свое фото спортсмен сопроводил комментариями, в которых он разделяет спорт и политику.

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"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается вне политики", — написал Редкач.

Боксер отметил, что так, как трудятся спортсмены, в особенности те, кто достигает успехов "потом и кровью", не трудится ни один политик, который имеет "в своих карманах" средства из госбюджета.

"Не надо путать баню с вахтой", — написал он в комментариях.

Фото: Twitter

К слову, подписчики Редкача восприняли слова спортсмена весьма критично. Некоторые пользователи отметили, что такая позиция является лицемерной и инфантильной. Читатели задали вопрос боксеру, находятся ли вне политики те налоги, которые платят российские спортсмены, которое идут на производство снарядов, убивающих украинских граждан?

Отметим, что по информации интернет-издания "Обозреватель", Ивану Редкачу в сентябре прошлого года предложили сменить гражданство на российское. Ссылаясь на Instagram спортсмена, журналисты пишут, что за смену гражданства ему якобы предложили $500 000. Однако ссылка на пост в Instagram на данный момент недоступна.

[ + – ] скрин страницы в Instagram боксера Ивана Редкача

Ранее, украинский скандальный боксер Иван Редкач, проживающий в США в программе Большой куш рассказал о том, как он относится к своим коллегам Василию Ломаченко и Александру Усику. Спортсмен сказал, что считает Ломаченко "недисциплинированным, несдержанным" боксером, который ведет себя по-дворовому.

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих на олимпиаде в Токио, которая проходила летом 2021 года, поздравила свою российскую соперницу Марию Ласицкене. После опубликованной совместной фотографии двух спортсменок в соцсетях разразился настоящий бунт.