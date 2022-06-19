"Спорт поза політикою": український боксер Редкач розлютив мережу знімком із росіянином

Боксер сфотографувався з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом, а всім незадоволеним запропонував "не плутати лазню з вахтою".

Український боксер, який виступає у напівсередній вазі, Іван Редкач опублікував у Twitter знімок із російським колегою чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом. Своє фото спортсмен супроводжував коментарями, в яких він поділяє спорт і політику.

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"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоча цей принцип і йде в історію і варто визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою", — написав Редкач.

Боксер зазначив, що так, як працюють спортсмени, особливо ті, хто досягає успіхів "потім і кров'ю", не працює жоден політик, який має "у своїх кишенях" кошти з держбюджету.

"Не треба плутати лазню з вахтою", — написав він у коментарях.

Фото: Twitter

До речі, підписники Редкача сприйняли слова спортсмена дуже критично. Деякі користувачі зазначили, що така позиція є лицемірною та інфантильною. Читачі поставили питання боксеру, чи поза політикою перебувають податки, які платять російські спортсмени, які йдуть на виробництво снарядів, що вбивають українських громадян?

Зазначимо, що, за інформацією інтернет-видання "Обозреватель", Івану Редкачу у вересні минулого року запропонували змінити громадянство на російське. Посилаючись на Instagram спортсмена, журналісти пишуть, що за зміну громадянства йому нібито запропонували $500 000. Проте посилання на допис в Instagram наразі недоступне.

[ + – ] Скрін сторінки в Instagram боксера Івана Редкача

Раніше, український скандальний боксер Іван Редкач, який проживає в США у програмі Великий куш, розповів про те, як він ставиться до своїх колег Василя Ломаченка та Олександра Усика. Спортсмен сказав, що вважає Ломаченка "недисциплінованим, нестримним" боксером, який поводиться по-дворовому.

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх на олімпіаді в Токіо, яка проходила влітку 2021 року, привітала свою російську суперницю Марію Ласіцкене. Після опублікованого спільного фото двох спортсменок у соцмережах вибухнув справжній бунт.