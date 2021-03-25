Скандальний боксер Редкач розповів, як ставиться до Ломаченка й Усика (відео)

Український спортсмен сподівається, що коли-небудь зустрінеться зі співвітчизниками.

Проживаючи в США, український скандальний боксер напівсередньої ваги Іван Редкач, який побажав поразки Василю Ломаченку в бою з Теофімо Лопесом, у програмі Великий куш розповів про те, як ставиться до українця.

"Моє ставлення до Ломаченка — ніяке і ні про що. Уся справа в тому, що я його не бачу, він живе в Україні, у Білгород-Дністровському, грає в хокей, і в нього все чудово. Якщо він буде в США, то, напевно, ми колись побачимося, а так стосунків у мене з ним і в любителях не було. У нього своя компанія там, дві-три людини і все, — тато, напевно, не дозволяє йому підпускати більше друзів до себе", — сказав Редкач.

Зазначимо, що Редкач та Ломаченко конфліктують між собою. Нещодавно Іван розповів, що Ломаченко штовхнув його в церкві з матом.

Він додав, що вважає Ломаченка "недисциплінованим, нестриманим і в першу чергу таким боксером, котрий не поважає себе", чия поведінка "більше схожа на дворову", хоча раніше ставився до нього з повагою.

Редкач також розповів про свої стосунки з іншим своїм співвітчизником — Олександром Усиком.

"З Усиком я взагалі не сварився", — сказав Редкач.

Він додав, що нормально поспілкувався з Олександром, коли зустрів його в Лос-Анжелесі, але потім посварився з менеджером Усика Сергієм Лапіним.

"Потім знову зʼявився Лапін, який до боксу не має ніякого відношення, захотів піару, і ось він його отримав", — розповів Редкач.

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Також нагадаємо, що в бою проти американського екс-чемпіона світу Денні Гарсіа Іван Редкач, програючи в останніх раундах, вкусив свого опонента.