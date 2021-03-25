Скандальный боксер Редкач рассказал, как относится к Ломаченко и Усику (видео)

Украинский спортсмен надеется, что когда-нибудь встретится с соотечественниками.

Проживающий в США украинский скандальный боксер полусреднего веса Иван Редкач, который пожелал поражения Василию Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, в программе Большой куш рассказал о том, как относится к украинцу.

"Мое отношение с Ломаченко – никакое и ни о чем. Все дело в том, что я его не вижу, он живет в Украине, в Белгород-Днестровском, играет в хоккей, и у него все прекрасно. Если он будет в США, то, наверное, мы когда-то увидимся, а так отношений у меня с ним и в любителях не было. У него своя компания там, два-три человека и все, — папа, наверное, не разрешает ему подпускать больше друзей к себе", – сказал Деркач.

Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.

Он добавил, что считает Ломаченко "недисциплинированным, несдержанным и в первую очередь не уважающим себя боксером", чье поведение "больше похоже на дворовое", хотя раньше относился к нему с уважением.

Деркач также рассказал о своих отношениях с другим своим соотечественником – Александром Усиком.

"С Усиком я вообще не ругался", – сказал Деркач.

Он добавил, что нормально пообщался с Александром, когда встретил его в Лос-Анжелесе, но потом поссорился с менеджером Усика Сергеем Лапиным.

"Потом снова появился Лапин, который к боксу не имеет никакого отношения, захотел пиара, и вот он его получил", – рассказал Редкач.

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Также напомним, что в бою против американского экс-чемпиона мира Дэнни Гарсиа Иван Редкач, проигрывая в проследник раундах, укусил своего оппонента.