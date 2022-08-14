Глава WADA закликав повернути атлетам із РФ та Білорусі право виступати на змаганнях

За словами Річарда Макларена, російські та білоруські спортсмени не розпочинали конфлікт між країнами і не несуть відповідальності за його продовження. Тому заборона на участь у змаганнях несправедлива.

Після збройного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував світовим спортивним федераціям усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях. Однак тепер, як повідомляє німецький журнал Sportschau, голова незалежної комісії Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Річард Макларен закликав зняти бойкот із російських спортсменів та допустити їх до змагань.

Макларен розкритикував рішення організаторів Чемпіонатів Європи з літніх видів спорту у Мюнхені виключити російських та білоруських атлетів від участі у міжнародних змаганнях.

"Те, як із ними поводяться, несправедливо. Спортсмени не були ініціаторами цього конфлікту і не несуть відповідальності за його перебіг. Це дві вагомі причини, щоб дозволити їм знову брати участь", — зазначив Макларен, який раніше займав досить жорстку позицію щодо російських спортсменів.

Також глава WADA розраховує на те, що атлети з РФ та Білорусі звернуться до Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS), щоб відстояти своє право на участь у змаганнях.

"Якщо CAS ухвалить рішення на користь спортсменів, федерації будуть змушені дозволити їм знову брати участь у змаганнях", — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація плавання (FINA) заборонила брати участь у змаганнях трансгендерам, які здійснили перехід після 12 років. Рішення було прийнято у зв'язку зі скандалом, що розгорівся з американською трансгендерною плавчинею Лією Томас, яка побила кілька національних рекордів, перейшовши в жіночу команду.

Український боксер Іван Редкач сфотографувався з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом. Своє фото спортсмен супроводжував коментарями, в яких він розділяє спорт та політику, а всім незадоволеним запропонував "не плутати лазню з вахтою".