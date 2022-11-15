Глава МОК виступив проти усунення російських спортсменів від змагань

Томас Бах вважає, що олімпійський комітет має займати політично нейтральну позицію. Якщо міжнародний спорт є ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, то він розвалиться.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах звернувся до лідерів країн G20 із закликом відмовитися від практики усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через військову агресію РФ. За його словами, якщо спорт стане політичним інструментом, він повністю розвалиться. Про це повідомляє пресслужба МОКу.

Звертаючись до глав держав та урядів глава олімпійського комітету сказав, що основною метою Олімпійських та Паралімпійських ігор є "об'єднання всього світу у мирному змаганні без будь-якої дискримінації". Водночас слід визнати, що війна в Україні торкнулася олімпійського руху по-особливому, вважає Бах.

Також президент МОК нагадав делегатам саміту, що проти російського уряду застосовано безпрецедентні санкції за порушення Олімпійської хартії. Але деякі країни зайшли далі і почали вирішувати, спортсмени яких країн братимуть чи навпаки, не братимуть участі у змаганнях.

"На відміну від занадто великої кількості інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яких спортсменів допустять до участі у міжнародних спортивних змаганнях — а яких ні", — продовжив Бах, наголосивши, що олімпійський спорт потребує участі спортсменів усіх країн, і особливо тих, хто перебуває у стані війни.

На думку глави МОК, змагання між спортсменами тільки між союзними країнами не є справжнім символом миру, тому місія спорту нині ясна — об'єднати світ — і не поглиблювати розбіжності. У зв'язку з цим олімпійський комітет має займати політично нейтральну позицію.

"Я закликаю вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет... Якщо спорт стане у такий спосіб просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розвалиться", — підсумував Бах.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував світовим спортивним федераціям усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях на тлі російського вторгнення до України. Але у всесвітньому антидопінговому агентстві WADA закликали зняти бойкот із російських спортсменів та допустити їх до змагань.