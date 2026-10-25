Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Москве: что известно

Международная федерация тяжелой атлетики решила, что чемпионат мира 2030 года пройдет в Москве. Весной российским спортсменам уже разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой организации с использованием национальной символики.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2030 пройдет в российской столице. Такое решение было вынесено исполнительным советом федерации (IWF).

Соревнования 2030 года станут первым квалификационным отбором на Олимпийские игры 2032 года.

В то же время, чемпионат мира среди молодежи-2028 пройдет в Приштине (Косово), чемпионат мира среди юниоров-2028 пройдет в Каракасе (Венесуэла), а чемпионат мира 2029 года среди взрослых отдали в Ахмадабад (Индия).

Отмечается, что генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес выразил удовлетворение полученным результатом, отметив что три страны, подавшие заявки, впервые будут принимать у себя подобное соревнование.

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Стоит отметить, что в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину, российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований, однако уже на следующий год они смогли вернуться на помост в нейтральном статусе. В начале 2026 года ограничения сняли с юниоров, а в мае Международная федерация тяжелой атлетики официально разрешила спортсменам из России участвовать в соревнованиях.

На момент публикации материала Федерация тяжелой атлетики Украины информацию о проведении чемпионата мира в Москве не комментировала.

Напомним, российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола США о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными стран.

Также Фокус писал, что Украина намерена ослабить российское влияние в Международной шахматной федерации, которую Москва использует в качестве политической площадки.