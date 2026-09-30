"Россию будут выживать из ФИДЕ": Подоляк получил новую должность от Турлова и раскрыл свои планы

Михаил Подоляк сообщил, что стал исполнительным вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). По его словам, соответствующее предложение ему сделал новоизбранный глава организации.

Об этом внештатный советник Офиса президента рассказал в видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

Подоляк заявил, что одной из его задач на новой должности станет работа по ослаблению российского влияния в ФИДЕ. Он утверждает, что Москва на протяжении десятилетий оказывала влияние на федерацию и использовала её в качестве одной из политических площадок.

По словам советника ОП, он вместе с командой уже работал над тем, чтобы сменить руководство организации. Теперь Подоляк планирует использовать свою должность для участия в принятии решений ФИДЕ и отстаивании позиции Украины.

Он также разъяснил ситуацию с критикой в адрес его назначения со стороны Федерации шахмат Украины. Подоляк отметил, что кандидатуру исполнительного вице-президента определяет президент ФИДЕ, поэтому выдвижение кандидатуры от украинской федерации на эту должность не предусмотрено.

Видео дня

Отдельно Подоляк высказался по поводу Тимура Турлова, возглавившего ФИДЕ. Он подчеркнул, что Турлов сменил гражданство на казахское и, по словам советника ОП, больше не имеет отношения к России.

"Турлов не только сменил гражданство на казахское и окончательно оставил позади такую страну, которая, к сожалению, до сих пор существует, как Российская Федерация, но кроме того, он ещё достаточно долгое время инвестировал в гуманитарные программы в Украине", — сказал Подоляк.

Скандал вокруг назначений в ФИДЕ

23 сентября Федерация шахмат Украины заявила, что не поддерживает кандидатуру бизнесмена Тимура Турлова на пост президента ФИДЕ. Также ФШУ подчеркнула, что не предоставляла Михаилу Подоляку полномочий представлять Украину в его команде. Подоляк согласился занять пост вице-президента ФИДЕ, если Турлов победит на выборах.

Тимур Турлов родился в России, а в 2022 году получил гражданство Казахстана. Он основал и возглавляет Freedom Holding Corp., а с 2023 года руководит Федерацией шахмат Казахстана. В Украине Турлов находится под санкциями, срок действия которых истекает в октябре 2027 года.

В Федерации шахмат Украины заявили, что Подоляк не связан с ФШУ и не принимает участия в шахматной жизни страны. По мнению федерации, для представительства Украины в руководящих органах ФИДЕ необходимо официальное представление от национальной шахматной федерации.

ФШУ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям власти с призывом вмешаться в ситуацию. Федерация также предупредила, что в случае невыполнения её требований будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Напомним, что по итогам Генеральной ассамблеи ФИДЕ, состоявшейся 26 сентября 2026 года, новым президентом организации был избран Тимур Турлов. После этого он объявил о назначении вице-президентами ФИДЕ гражданина Украины Михаила Подоляка и гражданина РФ Павла Колобкова.

Федерация шахмат Украины заявила, что не уполномочивала Подоляка представлять её в ФИДЕ, а также призвала не назначать его и Колобкова на должности вице-президентов. В ФШУ также обратились в СБУ с требованием оценить действия Подоляка и возбудить уголовное дело по факту измены национальным интересам Украины.