Скандал на выборах в ФИДЕ: Подоляк присоединился к подсанкционному Турлову, ФШУ обратилась к Зеленскому
Советник Офиса президента Михаил Подоляк согласился войти в предвыборную команду бывшего гражданина РФ, бизнесмена Тимура Турлова, претендующего на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Федерация шахмат Украины резко осудила это решение и обратилась к Владимиру Зеленскому.
На днях Турлов предложил Подоляку представлять Украину в руководстве ФИДЕ, предложив ему стать вице-президентом федерации в случае своей победы на выборах. Подоляк в соцсетях ответил на предложение согласием, выразив ему поддержку.
"Да, безусловно, я очень заинтересован в том, чтобы международные федерации оставили в прошлом интриги и политику. Я хочу, чтобы они сосредоточились на возвращении к своим основным целям: продвижении гуманизма и решимости, а также достижении лидерства через честную и открытую конкуренцию… Я поддерживаю ваше реформаторское видение и готов лично присоединиться к новой команде ФИДЕ", — написал советник ОП в комментарии под постом Турлова.
Реакция Федерации шахмат Украины
В украинском шахматном сообществе инициатива советника ОП вызвала мгновенную и резкую реакцию. В Федерации шахмат Украины (ФШУ) 23 сентября опубликовали официальное заявление на странице в Facebook, подчеркнув, что категорически не поддерживают кандидатуру Турлова на руководящую должность в ФИДЕ, а самого Подоляка не уполномочивали представлять Федерацию шахмат Украины в команде Тимура Турлова.
"Михаил Подоляк не имеет никакого отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни Украины, никогда никоим образом не помогал и не содействовал ФШУ, а также не имел никакого отношения и к ФИДЕ", — подчеркнули в ФШУ.
В организации также заявили, что для включения представителя от страны в руководство ФИДЕ, согласно уставу ФИДЕ, требуется представление от национальной шахматной федерации страны, которую он представляет. Действия Турлова и Подоляка являются ничем иным, как "незаконными и попыткой рейдерского захвата ФШУ".
Там также посоветовали Подоляку в будущем учитывать национальные интересы Украины. Президента Владимира Зеленского и других влиятельных чиновников призвали взять ситуацию под контроль, а в случае игнорирования всех законных действий ФШУ намерена отстаивать свои права в суде.
Стоит отметить, что Тимур Турлов — уроженец РФ, который в 2022 году получил гражданство Казахстана. Он также является основателем и генеральным директором Freedom Holding Corp., а с 2023 года возглавляет Федерацию шахмат Казахстана. Турлов находится под действующими санкциями Украины до октября 2027 года.
Напомним, 23 сентября известный украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Александр Гливинский сообщил, что поступил на службу в ВСУ.
Кроме того, недавно ФИФА "пошла на уступки" России, разрешив сборной страны-агрессора впервые с 2022 года выступать под своим флагом.