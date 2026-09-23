Скандал на виборах у ФІДЕ: Подоляк приєднався до підсанкційного Турлова, ФШУ звернулася до Зеленського

Радник Офісу президента Михайло Подоляк погодився увійти до виборчої команди колишнього громадянина РФ, бізнесмена Тимура Турлова, який претендує на посаду президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). Федерація шахів України різко засудила це рішення та звернулася до Володимира Зеленського.

Днями Турлов запропонував Подоляку представляти Україну у керівництві ФІДЕ, запропонувавши йому стати віцепрезидентом федерації у випадку своєї перемоги на виборах. Подоляк у соцмережах відповів на пропозицію згодою, висловивши йому підтримку.

"Так, безумовно, я дуже зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації залишили позаду інтриги та політику. Я хочу, щоб вони зосередилися на поверненні до своїх основних цілей: просуванні гуманізму та рішучості, а також досягненні лідерства через чесну та відкриту конкуренцію… Я підтримую ваше реформаторське бачення і готовий особисто приєднатися до нової команди ФІДЕ", — написав радник ОП у коментарі під дописом Турлова.

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Подоляк погодився на посаду у команді підсанкційного Турлова на виборах у ФІДЕ Фото: Скрін

Реакція Федерації шахів України

В українській шаховій спільноті ініціатива радника ОП викликала миттєву та жорстку реакцію. У Федерації шахів України (ФШУ) опублікували 23 вересня офіційну заяву на сторінці у Facebook, наголосивши, що категорично не підтримують кандидатуру Турлова на керівну посаду у ФІДЕ, а самого Подоляка не уповноважували представляти Федерацію шахів України в команді Тимура Турлова.

"Михайло Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомагав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ", — наголосили у ФШУ.

ФШУ відреагувала на згоду Подоляка приєднатися до команди Турлова Фото: Скрін

В організації заявили також, що для включення представника від країни до керівництва ФІДЕ, згідно зі статутом ФІДЕ, потрібно подання від національної федерації шахів країни, яку він представляє. Дії Турлова та Подоляка є нічим іншим, як "незаконними та спробою рейдерського захоплення ФШУ".

Там також порадили Подоляку у майбутньому зважати на національні інтереси України. Президента Володимира Зеленського та інших впливових посадовців закликали взяти ситуацію під контроль, або ж у випадку ігнорування всіх законних дій ФШУ має наміри свої права в суді.

Варто зазначити, що Тимур Турлов — уродженець РФ, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану. Він також є засновником і CEO Freedom Holding Corp., а з 2023 року очолює Федерацію шахів Казахстану. Турлов перебуває під чинними санкціями України до жовтня 2027 року.

Нагадаємо, 23 вересня відомий український спортивний журналіст і футбольний коментатор Олександр Гливинський повідомив, що вступив до ЗСУ.

Також нещодавно ФІФА "прогнулася" під РФ, дозволивши вперше з 2022 року збірній агресора виступати під своїм прапором.