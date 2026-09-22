Не коментуватиме матчі: відомий спортивний журналіст вступив до ЗСУ та розкрив, де служить

Відомий український спортивний журналіст і футбольний коментатор Олександр Гливинський повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України. Із серпня він служить у 7-му окремому розвідувальному батальйоні.

Про це повідомив сам Гливинський у дописі у Facebook.

За його словами, підрозділ очолює Сергій “Браво”.

“Бути частиною українського війська та захищати основоположні права й свободи українців — це честь і привілей”, — написав Гливинський.

Журналіст зазначив, що планує використати свої професійні навички та знання під час служби. Він також подякував командиру 7-го окремого розвідувального батальйону за довіру.

Допис Олександра Гливинського Фото: Скриншот

Окремо Гливинський згадав 427-му окрему бригаду СБС ЗСУ “Рарог”. Саме в цьому підрозділі він познайомився зі службою, прийняв присягу на вірність Українському народові та усвідомив свою долученість до війська.

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Гливинський також подякував командиру бригади, полковнику Сергію Мазорчуку, за підтримку та можливість служити за покликанням.

“Мій шлях попереду. Служу Українському народові”, — підсумував він.

Олександр Гливинський — що відомо про журналіста

Олександр Гливинський — український спортивний журналіст, футбольний коментатор і телеведучий. Він починав кар’єру на радіо у Львові, а наприкінці 1990-х переїхав до Києва та почав працювати на телебаченні. У 1999 році провів перші прямі включення з матчів, а згодом коментував поєдинки за участю київського “Динамо”, а також матчі Євро-2000 та чемпіонату світу 2002 року.

У різні роки Гливинський працював на “Першому національному”, “ТЕТ”, “Кіно”, “2+2” та ICTV. Також він був ведучим програми “Гол” і з 2000 року працював ведучим “Богатирських ігор”.

З 2010 до 2024 року Гливинський був пресаташе національної збірної України з футболу. У січні 2020 року його обрали президентом Асоціації спортивних журналістів України, а у 2025 році переобрали на цю посаду на період до 2030 року.

У 2022 році Гливинський також увійшов до Виконавчого комітету Європейської асоціації спортивних журналістів AIPS Europe. За даними АСЖУ, він став першим українцем в історії організації, який увійшов до керівного органу континентального AIPS.

Раніше стало відомо, що український футболіст Олексій Сидоров, який скандально виїхав за кордон, приєднався до московського російського футбольного клубу.

Також сербського тренера притягнули до відповідальності через його коментар під дописом української тенісистки Даяни Ястремської.