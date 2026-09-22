Не будет комментировать матчи: известный спортивный журналист вступил в ВСУ и расскрыл, где служит

Известный украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Александр Гливинский сообщил, что вступил в ряды Вооружённых сил Украины. С августа он служит в 7-м отдельном разведывательном батальоне.

Об этом сообщил сам Гливинский в посте в Facebook.

По его словам, подразделение возглавляет Сергей "Браво".

"Быть частью украинской армии и защищать основные права и свободы украинцев — это честь и привилегия", — написал Гливинский.

Журналист отметил, что планирует применять свои профессиональные навыки и знания во время службы. Он также поблагодарил командира 7-го отдельного разведывательного батальона за доверие.

Сообщение Александра Гливинского Фото: Скриншот

Отдельно Гливинский упомянул 427-ю отдельную бригаду СБС ВСУ "Рарог". Именно в этом подразделении он познакомился со службой, принес присягу на верность украинскому народу и осознал свою причастность к армии.

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Гливинский также поблагодарил командира бригады, полковника Сергея Мазорчука, за поддержку и возможность служить по призванию.

"Мой путь ещё впереди. Я служу украинскому народу", — подытожил он.

Александр Гливинский — что известно о журналисте

Александр Гливинский — украинский спортивный журналист, футбольный комментатор и телеведущий. Он начинал карьеру на радио во Львове, а в конце 1990-х переехал в Киев и начал работать на телевидении. В 1999 году провел первые прямые включения с матчей, а впоследствии комментировал поединки с участием киевского "Динамо", а также матчи Евро-2000 и чемпионата мира 2002 года.

В разные годы Гливинский работал на каналах "Первый национальный", "ТЕТ", "Кино", "2+2" и ICTV. Также он был ведущим программы "Гол" и с 2000 года работал ведущим "Богатырских игр".

С 2010 по 2024 год Гливинский был пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу. В январе 2020 года его избрали президентом Ассоциации спортивных журналистов Украины, а в 2025 году переизбрали на эту должность на срок до 2030 года.

В 2022 году Гливинский также вошел в состав Исполнительного комитета Европейской ассоциации спортивных журналистов AIPS Europe. По данным АСЖУ, он стал первым украинцем в истории организации, вошедшим в руководящий орган континентального отделения AIPS.

Ранее стало известно, что украинский футболист Алексей Сидоров, который скандально уехал за границу, присоединился к московскому российскому футбольному клубу.

Кроме того, сербский тренер был привлечен к ответственности из-за своего комментария под постом украинской теннисистки Даяны Ястремской.