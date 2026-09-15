"Браво, Россия": сербского тренера наказали за комментарии под постом Ястремской

Глобальная ассоциация профессиональных тренеров (GPTCA) приостановила членство теннисиста из Сербии Владимира Одобашича. Это произошло после его циничных комментариев под публикацией Даяны Ястремской о разрушенной квартире её семьи в Одессе.

В ночь на 12 сентября россияне атаковали Одессу. Жилой комплекс в Аркадии был разрушен, и впоследствии выяснилось, что значительно пострадала квартира семьи Даяны Ястремской. На следующий день украинская теннисистка опубликовала в соцсетях видео и фото последствий удара, под которыми Одобашич оставил циничные комментарии, сообщает ресурс UkrSportBase в Х.

"Вот как выглядит „русский мир“, — написала Ястремская.

Под этой публикацией Одобашич оставил несколько комментариев, в том числе "Bravo Rusija" ("Браво, Россия"). Позже сообщение было удалено, однако его скриншот распространился в соцсетях. Также он писал комментарии и публиковал истории, в которых призывал к уничтожению Хорватии и Германии.

Видео дня

После того как об этом стало известно, на сайте GPTCA профиль Одобашича был помечен как "членство приостановлено". Отмечается, что его членство "приостановлено и больше не действует".

Одобашича лишили членства в ассоциации профессиональных тренеров по теннису Фото: Соцсети

Владимир Одобашич имел высшую категорию A-Level в системе GPTCA и более 23 лет тренерского стажа. Ранее он работал на Мальте. А в его социальных сетях есть фото из Москвы за 2018 год.

Решение ассоциации лишает Одобашича статуса сертифицированного специалиста ATP.

Напомним, "Фокус" писал о российской атаке на Одессу и о Даяне Ястремской, чья квартира была разрушена.

Россияне совершили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку, нанеся удары по украинским городам баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами "Калибр", управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 БПЛА различных типов. В результате атаки ВС РФ пострадал элитный жилой комплекс "44 жемчужина" в Аркадии.