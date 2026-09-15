"Браво, Росія": сербського тренера покарали за коментарі під дописом Ястремської

Глобальна асоціація професійних тренерів (GPTCA) призупинила членство тенісиста з Сербії Владіміра Одобашича. Це сталось після його цинічних коментарів під публікацією Даяни Ястремської про зруйновану квартиру її родини в Одесі.

Росіяни в ніч на 12 вересня атакували Одесу. ЖК в Аркадії зазнав руйнувань і згодом виявилось, що значно пошкоджена квартира родини Даяни Ястремської. Наступного дня українська тенісистка опублікувала у соцмережах відео та фото наслідків удару, під якими Одобашич запостив цинічні коментарі, повідомляє ресурс UkrSportBase в Х.

"Ось так виглядає "русскій мір", — написала Ястремська.

Під цією публікацією Одобашич залишив декілька коментарів, зокрема "Bravo Rusija" ("Браво, Росія"). Пізніше повідомлення було видалене, однак його скриншот поширили у соцмережах. Також він писав коментарі й публікував історії, у яких закликав до знищення Хорватії та Німеччини.

Видео дня

Після розголосу профіль Одобашича на сайті GPTCA отримав позначку про призупинення членства. Зазначається, що його членство "призупинено і більше не є чинним".

Одобашича позбавили членства в асоціації професійних тренерів з тенісу Фото: Соцмережі

Владімір Одобашич мав найвищу категорію A-Level у системі GPTCA та понад 23 роки тренерського досвіду. Раніше він працював на Мальті. А в його соцмережах є фото з Москви за 2018 рік.

Рішення асоціації позбавляє Одобашича статусу сертифікованого фахівця ATP.

Нагадаємо, Фокус писав про російську атаку на Одесу та Даяну Ястремську, чию квартиру було знищено.

Росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку, вдаривши по українським містам балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатими ракетами "Калібр", керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 БпЛА різних типів. Від атаки ЗС РФ постраждав елітний житловий комплекс "44 перлина" у Аркадії.