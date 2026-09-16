Украинец Сидоров, который скандально сбежал за границу, перешел в российский футбольный клуб

Российский медийный клуб "Амкал" из Москвы объявил об успешном подписании контракта с футболистом Алексеем Сидоровым. Ранее он был нападающим футбольного клуба "Харьков" и в 2025 году со скандалом покинул Украину.

15 сентября московский клуб объявил, что приветствует в своих рядах нового игрока, опубликовав фотографию Сидорова в новой форме. Об этом сообщили на официальной странице клуба "Амкал" в Instagram.

В ФК не стали раскрывать подробности перехода украинца в команду. Однако там отметили, что Алексей сможет сыграть за их команду только в следующем туре.

"Перед самым важным отрезком сезона решили еще раз усилить атаку, чтобы побороться за лидирующие позиции", — заявили в московском клубе.

Московский футбольный клуб поздравил беглого украинца Сидорова Фото: Скрін

Стоит отметить, что подписание контракта состоялось, несмотря на действующий договор 25-летнего игрока с ФК "Харьков". Сидоров, согласно условиям контракта, должен был играть за украинский клуб до конца июня 2028 года, однако самовольно покинул его.

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Ранее в ФК "Харьков" сообщили, что в систему FIFA TMS поступил запрос от Российского футбольного союза о выдаче международного трансферного сертификата на футболиста Алексея Сидорова для его регистрации в российском клубе "РВЧеллендж". Клуб осудил действия своего бывшего подопечного, оставив за собой право отстаивать свою позицию в соответствии с украинским законодательством и действующими нормами УАФ и ФИФА.

В комментариях под постом московского клуба появились украинцы. Они раскритиковали Сидорова и высмеяли футболиста за то, что он променял профессиональный украинский клуб на медийный "Амкал".

Напомним, ранее журналист и комментатор Михаил Спиваковский заявлял, что Алексей Сидоров после побега находится на Кипре и возвращаться в Украину не собирается.

Кроме того, ранее тренер харьковского клуба Младен Бартулович рассказал, что Сидоров присутствовал на тренировках юношеского чемпионата U-19, после чего уехал за границу без каких-либо объяснений и больше не вернулся.