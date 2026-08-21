Сбежал из Украины в 2025 году, а теперь хочет играть "на болотах": ФК "Харьков" разоблачил уловку скандального Сидорова

Бывший нападающий футбольного клуба "Харьков" Алексей Сидоров, который в 2025 году со скандалом самовольно покинул Украину, пытается закрепиться в российской команде.

В систему FIFA TMS поступил запрос от Российского футбольного союза о выдаче международного трансферного сертификата на футболиста Алексея Сидорова для его регистрации в российском клубе RVСhellendzh. Там Сидоров собирается играть в статусе любителя. Об этом 20 августа сообщил ФК "Харьков".

Сидоров пытается перейти в российскую команду, несмотря на то, что его контракт с украинским клубом до сих пор действует. Согласно условиям контракта, футболист должен выступать за ФК "Харьков" до 30 июня 2028 года.

ФК "Харьков" категорически осудил такие действия своего подопечного. В клубе сообщили, что оставляют за собой право защищать свои права и законные интересы в соответствии с законодательством Украины, а также регламентными нормами УАФ и ФИФА.

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Как Сидоров сбежал из Украины

В 2025 году Алексей Сидоров самовольно покинул ФК и уехал за пределы Украины. Представители клуба неоднократно обращались к футболисту с требованием вернуться в расположение команды и выполнить контрактные обязательства, однако он проигнорировал все призывы.

Отмечалось, что Сидоров якобы покинул Украину "по семейным обстоятельствам".

Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры в Украине Сидоров выступал за "Колос" (9 игр), "Харьков" (41 матч) и запорожский "Металлург" (29 матчей). Издание OBOZ.ua пишет, что Сидоров считался одним из самых результативных нападающих украинской Первой лиги.

Напомним, 11 августа журналист и комментатор Михаил Спиваковский сообщил, что Алексей Сидоров находится на Кипре и не собирается возвращаться в Украину.

Кроме того, ранее СМИ сообщали о том, где сейчас находится звезда сборной Украины Андрей Воронин, который играл за московское "Динамо".