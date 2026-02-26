Где сейчас звезда сборной Украины Андрей Воронин, игравший за московский "Динамо" (фото)

Бывший форвард украинской сборной, 46-летний Андрей Воронин никогда не играл за футбольные клубы Украины и подпортил свою репутацию выступлениями за московское "Динамо". После полномасштабного вторжения РФ он разорвал связи с российским клубом и переехал в Германию.

О том, где сейчас Андрей Воронин, рассказал "24 канал". По словам журналистов, после переезда экс-футболист участвовал в благотворительных матчах, однако к тренерской деятельности не вернулся, ведет частную жизнь и редко публикует что-то в соцсетях.

До января 2010 года Воронин выступал в Европе. Больше всего матчей (119) он сыграл в составе леверкузенского "Байера". Также 79 матчей он играл за "Майнц", 40 — за "Ливерпуль", 33 — за "Герту", 22 — за "Боруссию Менхенгладбах II", 21 — за "Кельн", а также 11 за "Фортуну", 9 за "Боруссию Менхенгладбах" и 6 — за "Майнц II".

Андрей Воронин в России

Зимой 2010 года Воронин уехал в РФ на заработки и подписал контракт с российским "Динамо" (Москва) — журналисты отмечают, что этот клуб стал в футбольной карьере футболиста последним.

В сезоне-2016/2017 Воронин начал тренерскую деятельность и возглавил немецкий клуб "Бюдерих", а после некоторой паузы 14 октября 2020-го вернулся в РФ на должность помощника главного тренера московского "Динамо", который тогда возглавляли Сандро Шварц и Александр Кульчий.

По словам авторов материала, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Воронин выехал из страны-агрессора, а также были сообщения о том, что еще за день до того он разорвал контракт с московским клубом.

"Я очень благодарен своим коллегам — тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей", — сказал тогда экс-форвард украинской сборной.

24 февраля он опубликовал сообщение с обращением к россиянам.

"Мы этот день запомним навсегда! На мою страну, на мой любимый город сегодня полетели ракеты, остановитесь, вы что творите?" — написал Воронин.

Часть украинцев в комментариях поблагодарили его за позицию, другие упрекали за работу на "Динамо" до полномасштабного вторжения РФ

Через три дня Воронин выложил ролик с последствиями ударов россиян по Украине и назвал при этом россиян "братьями". Также он призвал россиян не молчать и выражать свой протест.

В интервью немецкому Bild в апреле 2022 года бывший футболист рассказал, что уехал в Германию и живет там вместе с семьей.

В следующем месяце он сыграл как приглашенный звездный участник за "Ливерпуль" в матче с "Манчестер Юнайтед" — его команда победила со счетом 1:3.

Также в марте 2023 года он участвовал в матче между ветеранами клуба "Майнц" и украинской команды "Авангард Змиев", где сыграл по тайму за каждую из команд и отметился дублем.

Воронин сделал совместное фото с Ордецом

В сентябре 2023 года Воронин выложил в соцсетях совместное фото с другим бывшим игроком сборной Украины, Иваном Ордецом, который уехал из РФ в аренду в Германию из России лишь в середине лета 2022 года.

Воронин выложил в Instagram фото с Ордецом Фото: Instagram

Украинцы в комментариях осудили Воронина за фотографию и заявили, что у него "короткая память".

В основном экс-форвард публикует в Instagram семейные фотографии и видео, и за 2024 год он сделал только три сообщения.

В последней публикации 11 октября 2024 года Воронин поздравил с днем рождения дочь — при этом свою страницу он продолжает вести на русском языке.

