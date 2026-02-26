Де зараз зірка збірної України Андрій Воронін, що грав за московський "Динамо" (фото)

Колишній форвард української збірної, 46-річний Андрій Воронін ніколи не грав за футбольні клуби України та підпсував свою репутацію виступами за московський "Динамо". Після повномасштабного вторгнення РФ він розірвав зв'язки з російським клубом і переїхав до Німеччини.

Про те, де зараз Андрій Воронін, розповів "24 канал". За словами журналістів, після переїзду ексфутболіст брав участь у благодійних матчах, однак до тренерської діяльності не повернувся, веде приватне життя та рідко публікує щось у соцмережах.

До січня 2010 року Воронін виступав у Європі. Найбільше матчів (119) він зіграв у складі леверкузенського "Баєра". Також 79 матчів він грав за "Майнц", 40 — за "Ліверпуль", 33 — за "Герту", 22 — за "Боруссію Менхенгладбах II", 21 — за "Кельн", а також 11 за "Фортуну", 9 за "Боруссію Менхенгладбах" і 6 — за "Майнц II".

Андрій Воронін у Росії

Взимку 2010 року Воронін поїхав у РФ на заробітки та підписав контракт із російським "Динамо" (Москва) — журналісти зазначають, що цей клуб став у футбольній кар'єрі футболіста останнім.

У сезоні-2016/2017 Воронін почав тренерську діяльність і очолив німецький клуб "Бюдеріх", а після певної паузи 14 жовтня 2020-го повернувся в РФ на посаду помічника головного тренера московського "Динамо", який тоді очолювали Сандро Шварц й Олександр Кульчій.

За словами авторів матеріалу, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Воронін виїхав з країни-агресорки, а також були повідомлення про те, що ще за день до того він розірвав контракт із московським клубом.

"Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене та час, проведений тут. Але не можу не висловити своєї громадянської позиції. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей", — сказав тоді ексфорвард української збірної.

24 лютого він опублікував допис зі зверненням до росіян.

"Ми цей день запам'ятаємо назавжди! На мою країну, на моє улюблене місто сьогодні полетіли ракети, зупиніться, ви що творите?" — написав Воронін.

Частина українців у коментарях подякували йому за позицію, інші дорікали за роботу на "Динамо" до повномасштабного вторгнення РФ

За три дні Воронін виклав ролик з наслідками ударів росіян по України та назвав при цьому росіян "братами". Також він закликав росіян не мовчати та висловлювати свій протест.

В інтерв'ю німецькому Bild у квітні 2022 року колишній футболіст розповів, що виїхав до Німеччини та живе там разом із родиною.

Наступного місяця він зіграв як запрошений зірковий учасник за "Ліверпуль" у матчі з "Манчестер Юнайтед" — його команда перемогла з рахунком 1:3.

Також у березні 2023 року він брав участь у матчі між ветеранами клубу "Майнц" та української команди "Авангард Зміїв", де відіграв по тайму за кожну з команд і відзначився дублем.

Воронін зробив спільне фото з Ордецем

У вересні 2023 року Воронін виклав у соцмережах спільне фото з іншим колишнім гравцем збірної України, Іваном Ордецем, який виїхав з РФ в оренду до Німеччини з Росії лише в середині літа 2022 року.

Воронін виклав в Instagram фото з Ордецем Фото: Instagram

Українці в коментарях засудили Вороніна за світлину та заявили, що в нього "коротка пам'ять".

Здебільшого ексфорвард публікує в Instagram сімейні фотографії та відео, та за 2024 рік він зробив лише три дописи.

В останній публікації 11 жовтня 2024 року Воронін привітав з днем народження доньку — при цьому свою сторінку він продовжує вести російською мовою.

