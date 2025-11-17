Роману Зозулі 36 років: чому його досі згадують в Іспанії та Україні (фото)

Український футболіст Роман Зозуля 17 листопада відзначає 36-річчя. Нападник запам'ятався виступами за "Динамо", "Дніпро", фіналом Ліги Європи-2015 і резонансним періодом в іспанському футболі.

Сьогодні, 17 листопада, відзначає день народження український футболіст Роман В'ячеславович Зозуля, якому виповнюється 36 років. Фокус згадує шлях гравця.

Кар'єра Романа Зозулі: від "Динамо" до іспанської Сегунди

Роман Зозуля народився в Києві 1989 року і пройшов шлях від "Динамо-2" і "Динамо-3" до основної команди біло-синіх. У складі "Динамо" він став чемпіоном України та володарем Суперкубка країни.

У 2011 році Зозуля перейшов у "Дніпро" — клуб, з яким пов'язані його найяскравіші роки. Він став частиною команди, яка дійшла до фіналу Ліги Європи 2014/15, що стало історичним досягненням для українського футболу.

За збірну України Зозуля зіграв 33 матчі Фото: УАФ

З 2016 року Зозуля грав в Іспанії: спочатку в "Реал Бетіс", потім в "Альбасете", "Фуенлабраді" і "Райо Махадаонда". В Іспанії він провів кілька сезонів, зарекомендувавши себе як працьовитий і тактично грамотний нападник.

За збірну України Зозуля зіграв 33 матчі, забивши 4 голи. Він брав участь у кваліфікаціях Євро і ЧС, а також у Лізі націй.

Досягнення і трофеї

Чемпіон України (2008/09);

Володар Суперкубка України (2009);

Фіналіст Ліги Європи УЄФА (2015);

Гравець національної збірної України (33 матчі).

Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня з вересня 2020 року.

Резонанс навколо фігури Зозулі

Фігура Зозулі неодноразово ставала предметом суспільної уваги.

У 2017 році його перехід у "Райо Вальєкано" зірвався через протести частини вболівальників, які помилково приписали йому радикальні політичні погляди. Сам футболіст неодноразово наголошував, що є патріотом своєї країни і ніколи не підтримував екстремістських рухів.

Зозуля активно підтримує українських військових Фото: Instagram

Окремою сторінкою стала його волонтерська діяльність. Зозуля активно підтримує українських військових і сім'ї захисників, беручи участь в ініціативах фонду "Народна Армія".

Останніми роками Зозуля почав кар'єру футбольного агента, залишаючись у професійному середовищі та допомагаючи молодим гравцям.

Роман Зозуля залишається важливою фігурою для українського футболу, як гравець, волонтер і людина, яка використовує своє ім'я для підтримки іміджу країни.

