Роману Зозуле 36 лет: почему его до сих пор вспоминают в Испании и Украине (фото)

Украинский футболист Роман Зозуля 17 ноября отмечает 36-летие. Нападающий запомнился выступлениями за "Динамо", "Днепр", финалом Лиги Европы-2015 и резонансным периодом в испанском футболе.

Сегодня, 17 ноября, отмечает день рождения украинский футболист Роман Вячеславович Зозуля, которому исполняется 36 лет. Фокус вспоминает путь игрока.

Карьера Романа Зозули: от "Динамо" до испанской Сегунды

Роман Зозуля родился в Киеве в 1989 году и прошел путь от "Динамо-2" и "Динамо-3" до основной команды бело-синих. В составе "Динамо" он стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны.

В 2011 году Зозуля перешел в "Днепр" — клуб, с которым связаны его самые яркие годы. Он стал частью команды, дошедшей до финала Лиги Европы 2014/15, что стало историческим достижением для украинского футбола.

За сборную Украины Зозуля сыграл 33 матча Фото: УАФ

С 2016 года Зозуля играл в Испании: сначала в "Реал Бетис", затем в "Альбасете", "Фуэнлабраде" и "Райо Махадаонда". В Испании он провел несколько сезонов, зарекомендовав себя как трудолюбивый и тактически грамотный нападающий.

За сборную Украины Зозуля сыграл 33 матча, забив 4 гола. Он участвовал в квалификациях Евро и ЧМ, а также в Лиге наций.

Достижения и трофеи

Чемпион Украины (2008/09);

Обладатель Суперкубка Украины (2009);

Финалист Лиги Европы УЕФА (2015);

Игрок национальной сборной Украины (33 матча).

Кавалер ордена "За заслуги" III степени с сентября 2020 года.

Резонанс вокруг фигуры Зозули

Фигура Зозули неоднократно становилась предметом общественного внимания.

В 2017 году его переход в "Райо Вальекано" сорвался из-за протестов части болельщиков, ошибочно приписавших ему радикальные политические взгляды. Сам футболист неоднократно подчеркивал, что является патриотом своей страны и никогда не поддерживал экстремистских движений.

Зозуля активно поддерживает украинских военных Фото: Instagram

Отдельной страницей стала его волонтерская деятельность. Зозуля активно поддерживает украинских военных и семьи защитников, участвуя в инициативах фонда "Народна Армія".

В последние годы Зозуля начал карьеру футбольного агента, оставаясь в профессиональной среде и помогая молодым игрокам.

Роман Зозуля остается важной фигурой для украинского футбола, как игрок, волонтер и человек, который использует свое имя для поддержки имиджа страны.

