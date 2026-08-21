Втік з України у 2025-му, а тепер хоче грати "на болотах": ФК "Харків" викрив фінт скандального Сидорова

Колишній нападник футбольного клубу "Харків" Олексій Сидоров, який зі скандалом самовільно покинув Україну у 2025 році, намагається отримати місце у російській команді.

У систему FIFA TMS надійшов запит від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на футболіста Олексія Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh. Там Сидоров збирається грати у статусі аматора. Про це 20 серпня повідомив ФК "Харків".

Сидоров намагається долучитися до російської команди попри те, що досі чинний його контракт з українським клубом. За правилами контракту, футболіст має грати у складі ФК "Харків" до 30 червня 2028 року.

ФК "Харків" категорично засудив такі дії свого підопічного. У клубі повідомили, що залишають за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством України, регламентними нормами УАФ і ФІФА.

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Як Сидоров втік з України

У 2025 році Олексій Сидоров самовільно залишив ФК та виїхав за межі України. Представники клубу неодноразово зверталися з вимогою до футболіста щодо його повернення до розташування команди та виконання контрактних зобов'язань, проте він проігнорував усі заклики.

Зазначалося, що Сидоров нібито покинув Україну "через сімейні обставини".

Варто зазначити, що протягом своєї кар'єри в Україні Сидоров виступав за "Колос" (9 ігор), "Харків" (41 матч) та запорізький "Металург" (29 поєдинків). Видання OBOZ.ua пише, що Сидоров вважався одним із найрезультативніших нападників української Першої ліги.

Нагадаємо, 11 серпня журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що Олексій Сидоров перебуває на Кіпрі і не збирається повертатися до України.

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